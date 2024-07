Carlos Mazón sobre la posibilidad de que Valencia se quede sin Mundial: "No sé si es definitivo. A esta situación se ha llegado por culpa del club"

El President de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha sido protagonista en una entrevista en el espacio Comunitat en la Onda de Onda Cero Valencia. Ante la posibilidad que apuntan los compañeros del diario Marca de que Valencia se quede sin Mundial ha apuntado al propio Valencia como culpable si así fuera definitivamente.

"No sé si es una resolución definitiva o no lo que dice el diario Marca. Lo que creo es que el Ayuntamiento de Valencia está acertando porque a esta situación se ha llegado por culpa del club. El Ayuntamiento de Valencia lo que ha dado es una licencia de obra condicionada para que haya un nuevo estadio con el máximo posible de exigencias, requerimientos y condicionantes que se pueden dar y siendo durísimos porque no se puede ser de otra forma con quien ha incumplido. El Ayuntamiento de Valencia tiene todo mi apoyo en esta actitud que está tomando que me parece la acertada y proporcional".

Al hilo de esto, El Desmarque ha desvelado un documento con fecha 18 de julio en el que José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD le ha pedido a la RFEF para que pelee por 13 sedes (para incluir a Valencia y Vigo) mientras el Valencia ha remitido la moción en la que se aprobarán las fichas urbanísticas.