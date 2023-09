Rubén Baraja habla de asumir la realidad actual del Valencia

El Valencia cosechó la segunda derrota de la temporada al caer frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Con el mercado de verano ya cerrado, el técnico del Valencia hizo una valoración del mismo aunque insistió en que eso debe hacerlo el club.

"Ya he dicho que la plantilla me parece corta", advertía Baraja, "que vamos a tener que redoblar esfuerzos todos en cuanto a lo que va a pedir la temporada. A partir de ahí las valoraciones las tiene que hacer el club cuando lo considere oportuno y marcar los objetivos. Yo lo que tengo que hacer es dedicarme a entrenar, a trabajar en buscar la estabilidad deportiva del equipo. No nos queda otra que trabajar, insistir y tratar de mejorar resultados".

Sobre ese extremo que no terminó de llegar el último día admitía que "pensábamos que se podía dar la opción de un jugador más y al final no ha podido ser…imagino que será por el tema económico".

Además afirmaba que "es la pescadilla que se muerde la cola. Es muy evidente que todos queremos un Valencia mejor, que todos queremos que el Valencia esté optando a otras cosas, que hubiera otra situación. Pero la situación que hay, la realidad es la que hay ahora. Entiendo que los aficionados estén frustrados, que sientan que se pueden hacer otras cosas o que se podría mejorar un montón de cosas. Pero es que nosotros tenemos que estar limitados a una serie de cosas que es lo que hay que explicar. El aficionado lo que quiere es que vengan jugadores, que haya un buen equipo, que haya la posibilidad de luchar por cosas importantes y nuestra realidad ahora mismo es totalmente diferente".

El técnico valoraba también la presencia de los jóvenes. "Tenemos que apostar por jóvenes, tratar de que rindan bien. De hecho nos está sirviendo para que al ponerlos en el escaparate que crezcan y tengan la posibilidad , como por ejemplo esta semana que han ido tres jugadores a la selección sub 21 y que el año pasado jugaban en segunda RFEF".

Insistía en que "la otra realidad la tenemos que asumir. Me encantaría decirle a los aficionados que nos hubiera gustado poder fichar otros jugadores pero la realidad es la que tenemos. Lo que es muy evidente es que es un momento de gran dificultad y nosotros tenemos que afrontarlo buscando estabilidad porque sino vamos a estar todo el día con esta situación. Necesitamos a la afición de nuestro lado".

La derrota ante el Deportivo Alavés

Sobre la derrota manifestaba que "hemos entrado con dudas y lo habíamos hablado y no entiendo como en las dos primeras acciones, tenemos un penalti, lo paramos, luego el otro y lo volvemos a parar, y en la siguiente acción nos hacen gol. Es inexplicable la falta de tensión, la falta de concentración, el ritmo de la primera parte ha sido muy por debajo de lo que pedía el partido, tanto con balón como sin balón. Con balón hemos estado muy espesos, sin circular rápido, dando muchos toques a la pelota y ellos presionaban bien. No hemos encontrado el camino con balón en la primera parte y sin balón hemos estado al ritmo que no tocaba, todos los rechaces eran de ellos.

Y añadía que "tenemos que entender que no podemos entrar así a los partidos, no podemos conceder y que cada acción es importante y tenemos que corregir estas cosas cuando antes porque la competición no perdona y si tú regalas todo se pone más complicado".