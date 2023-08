Rubén Baraja evita hablar de mercado a pocos días de su cierre

Quedan pocos días para el cierre del mercado mientras el Valencia trata de cerrar los fichajes de Rafa Mir y Amallah. Y de los cinco o seis fichajes que reclamó Baraja en la rueda de prensa posterior al Trofeo Naranja de momento solo ha llegado uno, Sergi Canós. Quizá por eso el técnico vallisoletano ha querido evitar hablar del mercado.

"Ya lo dije después del Taronja y no tengo nada más que decir de este tema", afirmaba un lacónico Baraja cuando le preguntaban por la situación del mercado. Y cuando le recordaban que han salido 10 jugadores y han llegado tan solo tres y cuantos más esperaba que llegaran contestaba: "has dado dos cifras, eres lo suficientemente inteligente para entender la situación que tenemos".

Aunque se le notaba cierta resignación ante las preguntas sobre el mercado, aseguraba que solo "estoy contestando las preguntas, nada más. En mi vocabulario las palabras resignación y rendirse no existen. No pienso así".

El comportamiento de Rubiales

Sobre lo sucedido con el presidente de la RFEF afirmaba que "es evidente que este tipo de comportamientos fue inadecuado, no estuvo acertado. También es una lástima que esta situación empañe el gran éxito de la selección femenino, esto me provoca un poco de tristeza. Tampoco conozco el tema como para poder valorarlo con toda la información. Evidentemente es una situación que no es adecuada y creo que no está bien".

El rival del domingo

El Valencia juega el domingo en Mestalla ante el CA Osasuna. Del rival comentaba Baraja que "como equipo lleva con un entrenador bastante tiempo, eso siempre ayuda a que las cosas se puedan hacer mejor. Es un trabajo más continuo. Arrasate ha puesto su sello a Osasuna. Es un equipo intenso, formado para competir en cada partido. Es un equipo difícil de batir, competitivo. Está viviendo un gran momento como club".