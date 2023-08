Sergi Canós, el niño valencianista que cumple su sueño

No cabe duda que el deseo de Sergi Canós siempre fue el de vestir la camiseta del Valencia. Desde pequeño. Valencianista de Nules lo ha repetido una y otra vez en su presentación. Es el sueño cumplido de un niño.

"Es un día muy ilusionante que he podido compartir con mi familia. Es un día muy feliz", afirmaba a la vez que insistía en que "el momento de mi debut es inimaginable. Va a ser espectacular para mi y mi familia".

Explicaba el porqué de ese sentimiento valencianista. "Viene de que nazco siendo del Valencia. Mi padre compró acciones para todos y teníamos la peña valencianista enfrente de casa. De ahí sale y ha sido muy importante el Valencia en mi vida". Y de sus recuerdos valencianistas como niño destacaba que "el recuerdo más bonito que tengo es que un gol desde la banda del Kily fue espectacular".

El momento más emocionante ha sido cuando ha recordado la figura de su madre: "Mi madre era una persona muy importante y este verano que ha sido muy complicado, la he echado mucho de menos. Espero que esté orgullosa de mi porque ella era mi motivación al igual que lo es mi abuela y mi hermana", señalaba mientras rompía a llorar y se llevaba el aplauso de los periodistas en la sala de prensa.

Verano complicado

Durante todo el verano ha estado esperando a que cristalizara su fichaje por el Valencia. "Yo tenía una idea muy clara y era venir aquí, Todo lo que no fuera venir aquí no entraba en mis planes. El verano ha sido muy largo para mi y para ellos pero ha sido muy importante la comunicación que hemos tenido. Es lo que más he puesto en valor", aseguraba con rotundidad.

El objetivo

Respecto al que debe ser el objetivo esta temporada afirmaba que "tiene que ser el próximo partido. El domingo ante Osasuna y tenemos la responsabilidad para que vean al mejor Valencia posible".

Y sobre lo que puede aportar al equipo destacaba que "puedo aportar muchas cosas. He estado diez años en Inglaterra. Puedo ser importante en este Valencia".