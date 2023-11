Rubén Baraja: "Benítez fue una referencia aunque yo tenga mi sello propio"

Rubén Baraja, entrenador del Valencia CF ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido ante el Celta de Vigo que supondrá la vuelta de Rafa Benítez al coliseo valencianista como ya sucediera en el 2016.

La vuelta de Rafa

"Es normal, es especial, también para Rafa porque vuelve a Valencia en la que vivió este club en su etapa más brillante. Conociendo a Mestalla se le reconocerá seguro v en sus méritos y nosotros estamos centrados en partido de mañana".

"Rafa fue para todos nosotros una referencia y nos ha influido. También he ido cogiendo de unos y de otros, y vas configurando tu modelo. Claro que su influencia es importante, pero yo trato de tener mi sello propio".

"Es la primera vez que me enfrento con Rafa como entrenador. Deseo que sea un buen espectáculo y que el fútbol sea justo con el que mejor haga las cosas. Mestalla estoy seguro que va a empujar. Pero va a ser nuestro primer enfrentamiento, ya valoraréis vosotros como ha sido".

"No pienso en su situación. Rafa para mí es especial por lo que significó en mi carrera. El ahora es entrenador del Celta y yo del Valencia, cada uno defenderá sus intereses. No creo que se ponga en duda su trayectoria por el resultado de mañana. Sabiendo que Rafa es muy detallista, seguro que nos lo va a poner muy difícil".

Reunión con los árbitros

"Positivo. Son personas y pudimos hablar de tú a tú y se trata de enfatizar y resolver cuestiones de comunicación, de pedir las cosas de manera educada y que ellos siempre pueden marcar el límite. Pero que tú también puedas hablar desde el respeto con ellos. No comparto faltas de respeto y no son tolerables. Creo que fue algo positivo".

"Que haya transparencia siempre es bueno. Todos necesitamos ver actuar a la gente de manera natural para que no haya dudas. Y como ahora se televisa todo, si se puede, no lo veo anormal. Lo veo bien. Del tema del mobbing, es una cuestión de hablar con respeto. Si hubiera más empatía se vería todo diferente, aunque no sea fácil llevarlo todo hasta ahí. Entiendo que a veces no habrá respuesta, pero tenemos que intentar todos tender hacia ese diálogo".

Objetivos

"La situación invita a mirar arriba, pero gastamos una energía que no debemos desperdiciar porque mañana está el Celta que va a ser muy difícil. Juega bien, mueve la pelota con criterio, llega al área rival, tiene un 4-4-2 muy definido y va a ser muy difícil de batir. Me centro en eso y las consecuencias del resultado ya las iremos viendo. Hay que pensar en el Celta y ya habrá tiempo de pensar en otras cosas".

Yarek

"Tiene mucho futuro. Hay que ir con mucho cuidado con él. Tiene que seguir trabajando en los parámetros de humildad, de ganas de aprender, y va a crecer seguro exponencialmente en los próximos meses, actúe con nosotros o con el filial. Y además con la selección ha demostrado su capacidad para hacer goles y eso es bueno para él, pero debe saber que esto es el Valencia, que es otro momento y debe adaptarse a él".

Los errores del Bernabéu

"Hay cosas que no nos podemos permitir. No mantuvimos distancias habituales, no tuvimos el ritmo que requería el partido ni la intensidad. Debemos aprender de estos errores para que el equipo crezca. Es importante que el equipo vea estas cosas y las sienta porque hemos demostrado que el grupo puede hacer las cosas bien, tenemos una identidad ya demostrada y por ese camino debemos seguir".

Mercado invernal

"No me gusta hablar de mercado. Hablamos constantemente de necesidades y de las posibilidades que hay disponibles. No puedo saber lo que va a pasar ni puedo valorar cosas que están por ocurrir. Ya dijimos en verano que faltaba gente por fuera, si viene alguien, bienvenido. Pero se está demostrando que estoy contento con lo que tengo, que estoy volcado, y que lo estamos haciendo bien, que les ayudemos a mejorar y ellos me ayuden a mí. Hay una identidad".