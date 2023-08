Rober Pier se despide del levantinismo

LEER MÁS Sergio Carreira, opción para el lateral del Levante UD

Todavía no es oficial, pero la llegada de Rober Pier al Sporting de Gijón es solo cuestión de horas. Después de cerrar las condiciones finales de la operación, donde firmará un contrato por dos temporadas finalmente, el central aterrizó ayer en Asturias y posó con la bufanda de su nuevo equipo, a falta del comunicado de su fichaje. Poco después, el jugador emitió un mensaje de despedida al que hasta ahora había sido su club.

Después de siete años en los que ha defendido los colores azulgranas, Rober Pier no seguirá en el Levante UD. A pesar de que el club le trasladó una oferta para continuar ligado por una campaña más tras finalizar su vínculo el pasado 30 de junio, el defensor de Oleiros desestimó la propuesta de Felipe Miñambres y se lanzó en busca de nuevos retos. Como informamos en Onda Cero Valencia, tres eran las alternativas que rondaron a Rober Pier: Sporting de Gijón, CD Mirandés y Racing de Ferrol. A la postre, se decantó por la primera de ellas, más ambiciosa en lo deportivo y en lo económico.

Tras su decisión, Rober Pier quiso mostrar su gratitud al club granota y a su afición: "Levantinistas, hoy me despido de este gran club, en el que he sido muy feliz. Quiero dar gracias a todos los que me habéis acompañado en estos siete años", comenzaba su escrito. De la misma manera, se dirigió directamente a los seguidores azulgranas: "Me habéis hecho sentir vuestro cariño desde el primer día hasta el último, siendo un ejemplo".

Palabras de cariño las que trasladó tanto a Quico Catalán, los trabajadores del club como a los diferentes cuerpos técnicos que le habían mostrado su confianza en este largo periodo, así como a los futbolistas con los que compartió vestuario. "Me tenéis para lo que queráis. De verdad. Ya sabéis lo que siento por el club. Un abrazo a todos. Mucha suerte y... Hasta siempre. Macho Llevant", concluía Rober Pier.