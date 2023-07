Rober Pier, en espera del Levante y con propuestas de Segunda División

LEER MÁS Marc Pubill y las opciones de Primera División

El pasado 30 de junio expiró el contrato para numerosos futbolistas. Desde el Levante UD se comunicó oficialmente la marcha de hasta cuatro jugadores que no seguirán ligados como azulgranas, a pesar de que se apurará las opciones por recuperar a Joni Montiel. Sin embargo, en esa lista no figuraba el nombre de Rober Pier, quien a fecha de hoy aguarda a poder llegar a un acuerdo para seguir en Orriols o iniciar una nueva etapa.

Tras siete temporadas vinculado al decano de la Comunidad Valenciana, por Rober Pier todavía se vislumbran sombras de cara al futuro. Pese a ser uno de los futbolistas del agrado de la dirección deportiva y en especial por Felipe Miñambres, no se ha sellado una renovación que hace peligrar su continuidad como levantinista.

Futbolista y club se emplazaron para negociar a final de temporada. Sin embargo, a pesar de las conversaciones, no ha habido estrechamiento de manos. De hecho, el Levante ha oficializado antes la prolongación de contrato de Sergio Postigo, quien estaba en las mismas circunstancias que el jugador gallego.

En caso de no llegar a un acuerdo mutuo, al central no le faltarán pretendientes. Tal y como hemos tenido constancia desde Onda Cero Valencia, tanto el CD Mirandés como el Sporting de Gijón son dos de los clubes que merodean la pista de Rober Pier. En Anduva coincidiría con su exentrenador, Alessio Lisci. En El Molinón gozaría de un proyecto a priori más ambicioso deportivamente y, tal y como informaron medios locales de Asturias, ya negociarían por su fichaje. Hay un tercer candidato en escena como es el Racing de Ferrol, tras su regreso al fútbol profesional, pero que no partiría con ventaja en este momento.

Mientras tanto, actualmente el Levante cuenta con cuatro efectivos para su zaga, como son el recién fichado Dela, Postigo, Álex Muñoz y Rubén Vezo. Por este último, dadas sus altas condiciones salariales, se esperan ofertas para su salida del club granota.