Rafa Mir se arrepiente del gol celebrado ante el Valencia

El Sevilla es el próximo rival del Valencia. Este martes a las 19:00 se medirá a los de Gattuso en el Sánchez Pizjuán. Y en las filas sevillistas está Rafa Mir. El delantero, aunque nacido en Murcia, se crio en la cantera del Valencia y la pasada temporada vivió un polémico episodio cuando marcó el tercer gol en el Pizjuán en la victoria sevillista 3-1.

Rafa Mir celebró el gol. Ese gesto le valió un sinfín de críticas de la afición valencianista. Hoy en una entrevista concedida a Superdeporte afirma sentirse arrepentido por haberlo celebrado y explica el porqué lo hizo.

"Me equivoqué y desde aquí le pido perdón a la afición del Valencia. Fue un momento muy importante para mí. Fue mi primer gol con el Sevilla, un equipo que había apostado muy fuerte por mí en ese mercado, era el tercer o cuarto partido que jugaba y podía hacer gol... Se juntaron muchos sentimientos y al final me dejé llevar por el ambiente, pero el respeto y el cariño que le tengo al Valencia es enorme y va mucho más allá de celebrar un gol o no. He jugado contra equipos a los que tengo mucho cariño como el Mallorca y nunca he celebrado un gol", explica el delantero.

El Valencia de Gattuso

Además también habla maravillas del nuevo Valencia de Gattuso. "Creo que este año está haciendo un gran fútbol, esta llegando más al área rival y creo que va a estar luchando ahí por los puestos altos. Tiene buenos jugadores y tiene un grandísimo entrenador. Gattuso es un gran entrenador, se le ve con mucha personalidad y creo que le ha dado esa personalidad al equipo. Están haciendo un gran fútbol a pesar del empate del otro día y está sacando resultados que al final es lo importante", concluye el murciano.