Rafa Benítez: "Me encanta ir a Mestalla"

El sorteo de los 1/8 de final de la Copa del Rey ha deparado que el Celta de Rafa Benítez sea el rival del Valencia. El partido se jugará el próximo miércoles 17 de enero a las 20:00 en Mestalla.

El técnico vigués, que guarda un gran recuerdo de su paso por el Valencia, no escondía que el partido va a ser especial para él. "Me encanta ir a Mestalla. La conexión que yo tengo con la afición del Valencia va a estar siempre ahí, porque lógicamente estamos hablando de ganar títulos. Pero también me entristece, porque tienes que ir allí a ganar. Lo que yo quiero es que el Celta progrese y todo el mundo lo entenderá". Se da la circunstancia que desde que se fue hace 20 años del Valencia solo se había cruzado una vez con los valencianistas cuando entrenaba al Real Madrid y ahora lo hará dos veces en apenas mes y media.