El Racing de Ferrol no le ha ofrecido la renovación a Carlos Vicente

Carlos Vicente está siendo una de las sensaciones de esta temporada en segunda división con el Racing de Ferrol. El extremo, que acaba contrato al final de temporada, está siendo seguido por varios equipos de primera división. Entre ellos el Valencia.

Desde Galicia se apunta a que podría tener ya un acuerdo cerrado con el equipo valencianista incluso para este invierno pendiente de la decisión de Peter Lim. Si así fuera, el Valencia debería pagar los 600.000 euros que cuesta su cláusula de rescisión. El Director General del Racing de Ferrol, Carlos Mouriz, en una entrevista con la Voz de Galicia ha reconocido que no le han ofrecido la renovación.

"No le hemos ofrecido la renovación. ¿Para qué? Si quiere estar estará y si quiere marcharse se marchará. Sabe que tenemos un proyecto serio, firme e ilusionante. Con él y sin él", señalaba Mouriz. Y sobre si teme perderlo en este mercado de invierno apuntaba que "no temo a nada. Tiene una cláusula de 600.000 euros. Hemos acertado con él y él con la decisión de venir. El Racing cuando Carlos Vicente llegó ya había cumplido 100 años y dentro de un montón va a seguir existiendo y nosotros no estaremos aquí".