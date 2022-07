Quico Catalán: "Sería un sueño que Iborra pudiera volver"

Al igual que hiciera en el día de ayer, el Levante ha presentado en la mañana de hoy a dos de sus nuevos futbolistas. Jon Montiel, centrocampista de 23 años que llega cedido del Rayo Vallecano y Álex Muñoz, lateral izquierdo que llega libre del CD Tenerife. Al igual que ayer ha estado presente el presidente del equipo levantinista Quico Catalán.

El presidente les daba la bienvenida afirmando que "son dos incorporaciones que cumplen con el perfil que necesitamos de ser competitivos. Conocen la categoría y tienen ilusión. Su compromiso de querer vestir este escudo ha sido increíble. Después de un mal año nos marcamos el reto de volver a Primera y espero que seáis fundamentales. Estoy seguro de que vais a aportar".

En la presentación Quico Catalán ha vuelto a hablar del mercado. Sobre José Campaña, al que se le ha vinculado últimamente con un supuesto interés del Valencia, reconocía que "no hay negociaciones abiertas. Veremos cómo evoluciona el mercado. El agente no nos ha trasladado ninguna propuesta".

Sobre el posible regreso de Vicente Iborra comentaba que "para todos sería un sueño que pudiera volver. Es una posibilidad que no ha caducado. Siempre esperas que referentes pongan fin a su carrera aquí. No tiene cerrada la puerta".

Joni Montiel: "La temporada pasada se fue injusto conmigo"

Joni Montiel llega cedido por el Rayo Vallecano después de estar también a préstamo la última campaña en el Oviedo. "Siempre he sido autocrítico. Se fue injusto conmigo el año pasado y quiero dar un paso al frente aquí. Quiero tener continuidad. Vengo para dar ese paso adelante y quiero ser determinante" señalaba. Y sobre su "no" al Oviedo afirmaba que "prefiero no hablar de ello. Me debo al Levante y estoy muy orgulloso por la confianza que me han dado todos. Ojalá mejore mis cifras. He aceptado este reto porque creo que puedo ayudar a conseguir los objetivos".

Y sobre el Levante manifestaba que "no me ha sorprendido para nada. Este club está hecho para ascender. La competencia es buena".

Álex Muñoz: "Aunque estén en segunda es un club de primera"

Por su parte el lateral izquierdo Álex Muñoz, valenciano de nacimiento, reconocía que "siempre he venido aquí a jugar a fútbol y he estado cerca de casa. Aunque estén en Segunda es un club de primera y tenemos la oportunidad de hacer historia. Me han hablado muy bien del club y me he decantado por venir aquí ya que las referencias han sido muy buenas".

Y sobre el palo de no ascender con el Tenerife la pasada campaña afirmaba que "fue un palo no ascender. El fútbol es así y hay que caminar hacia adelante. La segunda es muy competitiva. La clave para mí es ser duros en defensa".