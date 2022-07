Quico Catalán afirma que "ningún jugador me ha pedido salir"

El Levante ha presentado a dos de sus cuatro fichajes de este verano, el guardameta Joan Femenías junto a Wesley Moraes. El delantero brasileño de 25 años ha sido la última incorporación. Wesley Moraes proviene del Aston Villa y llega en calidad de cedido hasta final de temporada.

En el acto de presentación han estado presentes el presidente Quico Catalán junto al director deportivo Felipe Miñambres. Para el presidente "son dos fichajes esenciales para ser competitivos en las dos áreas y es un valor que nos den esa experiencia adquirida. Nos tienen que ayudar para conseguir ese gran objetivo que tenemos todos".

Wesley Moraes: "Estoy bien físicamente"

El delantero brasileño ha estado cedido esta última temporada en el Internacional de Porto Alegre después de que su andadura en la Premier no haya sido muy exitosa. Moraes llegaba en 2019 al Aston Villa previo pago de 25 millones de euros al Brujas después de que anotara 16 goles en la liga belga. Pero su estancia en Inglaterra ha estado marcada por las lesiones. De enero de 2020 a abril de 2021 estuvo sin jugar por culpa de dos lesiones de rodilla y tiene una característica física peculiar y es que su pierna izquierda es tres centímetros más larga que la derecha.

Al respecto de su estado físico afirmaba que "no estaba jugando mucho, pero estoy bien físicamente y espero tener el primer partido para jugar con el Levante y ascender a Primera División". Y reconocía que en cuanto le llamó el equipo granota no se lo pensó dos veces "en cuanto supe que tenía la oportunidad, estuve muy contento. Ahora es de Segunda pero es muy grande y tiene historia".

Por su parte Felipe Miñambres afirmaba que "con Wesley llevábamos mucho tiempo hablando, estando en Primera o Segunda, y su agencia consideraba que era el sitio ideal para que tuviera más minutos. No es fácil realizarlo, pero se pudo concretar y estamos muy felices que estén aquí". Además reconocía que "la cesión tiene cláusula de compra al Aston Villa". Y sobre su estado físico añadía que "Wesley viene de jugar con Internacional. El reconocimiento médico fue exhaustivo, se le hizo una resonancia magnética y después de un viaje tan largo, la articulación no estaba inflamada. Su estado físico es normal".

A la vez reconoce que "si la situación de Wesley fuera normal, no podría estar aquí. Pero hay situaciones especiales que te permiten conseguirlo. Tenemos los argumentos de que tiene 25 años, una rodilla estable y dio el máximo nivel. Nosotros le vamos a dar un escenario para que pueda desarrollarlo. No creo que corramos un riesgo deportivo ni económico."

Sobre su nuevo entrenador, con el que ya ha tenido oportunidad de hablar, reconocía Moraes que "he hablado poco con el entrenador, estaba con la documentación. Espero hablar y entenderme bien con él. Mi función es marcar goles, pero estoy para ayudar al equipo".

Joan Femenías: "Yo compito contra mí mismo"

El nuevo guardameta granota Joan Femenías deberá pelear por un puesto en el once con Dani Cárdenas. "Yo siempre lo he tenido muy claro. En el día a día compito contra mí mismo. Los egos deben pasar a un segundo plano. Lucho para ser mejor y ayudar al equipo con máximo rendimiento posible. Es mi forma de entender el fútbol. A Cárdenas y Cuñat los conocía de otros años y tenía buena relación o de enfrentarme con ellos. A partir de ahí, todos sacaremos cosas positivas". Y sobre su nuevo entrenador, Medhi Nafti afirma que "Nafti nos trasladó su forma de entender el fútbol y ambiciones. Ha calado hondo su mensaje y tenemos claro el camino que hay que recorrer. Estamos disfrutando del día a día, con una gran implicación de todos. Siguiendo esta conjura y positivismo, cuando las cosas salgan bien, seguirán saliendo bien; y cuando no, tendremos esa base y filosofía a la que agarrarnos".

Y añadía "la adaptación ha sido muy fácil, con buen ambiente y poniendo todo muy fácil. Es muy gratificante llegar así y ver las ganas que hay de volver a Primera. Lo he vivido como un sueño, en un sitio que me gusta".

Quico Catalán: "Ningún jugador me ha pedido salir"

Pese a que el presidente del Levante asegura que "vamos a vender, no regalar", Quico Catalán reconoce que "a mí nadie me ha pedido salir. Sabemos cuál es la situación de los futbolistas, pero el mercado también manda y depende de las ofertas. Luego es ponerse de acuerdo todas las partes. Los que se queden sumarán para ser buenos profesionales. Y si se van, ficharemos a otros".

Sobre la situación de José Campaña manifestaba que "tiene una cláusula que termina el 31 de julio. Más allá de eso, hablamos bastante con su represente y su compromiso es manifiesto. ¿Podría seguir? Por supuesto que podría seguir. También no hay dudas sobre su nivel futbolístico. Todos estamos informados al segundo sobre cualquier jugador".

De Jorge de Frutos hablaba el Director Deportivo Felipe Miñambres: "Ha habido alguna oferta, la hemos considerado insuficiente y esperamos que la situación vaya hacia un camino correcto. Conocemos su situación y de los equipos pero De Frutos también tiene un valor".

Al respecto de la posible llegada del ex valencianista Fran Villalba reconoce que "sobre rumores no puedo hablar. Es uno de esos nombres de los muchos que habrán. Ahora es importante que haya hueco para poder entrar. Estamos más preocupados ahora de la salida que de las entradas que las salidas".