Quico Catalán: "Seria una irresponsabilidad marcharse y desaparecer"

Quico Catalán ha repasado toda la actualidad del conjunto levantinista en la presentación de Javi Calleja como nuevo entrenador del cuadro granota, desde los pitos hacia su puesto hasta el futuro del club tanto deportiva como economicamente

Los gritos "Quico vete ya"

“Fue el día del Racing fundamentalmente. Se traslado ese mensaje. El mensaje se asume con absoluto respeto. Reflexionas en qué grande es el fútbol. Es capaz de ponerte en lo más alto y juzgarte en positivo o negativo, en diferentes momentos. No queda otra que trabajar, ver en que nos estamos equivocando y reconducir situaciones.

"Llevo 13 años aquí y seguramente sean los que mas ha podido disfrutar la afición de toda su historia. Ni antes era un mago ni ahora soy el cáncer de este club. Tenemos que asumir los errores que hayamos podido cometer. Sentir que la afición del Levante no comparte cosas que estamos haciendo, me llena de pena. Más allá de ser un profesional del fútbol, soy levantinista. Si algo quiero es que el levantinismo esté orgulloso de su club y su presidente".

Hay que trabajar y reconducir. Estoy convencido de que todo va a volver. Llevamos trabajando en un cambio interno de la institución. Al fútbol solo se le valore por que entre o no el balón. Estamos convencidos que entre este año y el que viene vamos a encontrar la estabilidad necesaria para volver a lo que hemos sido”.

Agotar la legislatura

“Sería una irresponsabilidad coger la maleta e irse a casa, y si te he visto no me acuerdo. Llevamos 13 años trabajando en este proyecto y creo que cualquier cambio requiere una transición lógica. Por encima de las personas está la institución. Hay muchos momentos en esos cambios que lo más fácil para la persona es desaparecer. Lo mas fácil, egoísta y cobarde. Para mí, por encima de todo está este escudo. Aunque alguien insista continuamente, aunque me lo pida mucha gente, eso lleva consigo un sufrimiento. Siempre Quico va a pensar en la institución. A partir de ahí todos tenemos claro que hay un principio y un fin.

"Puedo trasladar un mensaje de coherencia y tranquilidad. Por encima de mi persona va a estar siempre la institución. Eso significa ser responsable con una institución a la que quieres, respetas y a la que te debes. Pero esto es fútbol. Cualquier situación que se dé la respetaré como se debe. Respecto al mandato, la lógica dice que sí. Veremos qué pasa”.

Fase 2 del Ciutat supeditado a ascenso

“No. El tema de la ciudad deportiva es un proyecto que esta ahí y puede hacerse independientemente de la categoría en la que nos encontremos. El dinero está y tenemos que hacerlo. El no ascenso supone un cambio sustancial, pero lo supone a todos los equipos. No es lo mismo haber estado seis años en Primera que uno, te dimensionas en base a un crecimiento. El no subir va a suponer un cambio en todo. Para la fase 2 del estadio tenemos una bolsa de más de 60 millones que podríamos disponer. El dinero está pero luego hay que devolverlo. Algo se va a hacer. Si podemos empezar la ciudad deportiva cuanto antes, la idea es hacerla. Llevamos 10 años con el proyecto de la ciudad deportiva, es un salto de calidad. Estar en nuestra ciudad, tener siete campos de fútbol a disposición del club... No es lo mismo estar en Primera que en Segunda”.

Mejor plantilla posible

“Nosotros este verano el Consejo es consciente decidimos poner al servicio de nuestro entrenador la mejor plantilla posible. Somos conscientes de que tenemos que vender. Llevamos arrastrando dos años inaguantables. Entendimos que teníamos que aguantar a ciertos futbolistas en nuestra plantilla, como es el caso de Jorge De Frutos, y en estos momentos seguimos pensando lo mismo. Nosotros no pretendemos debilitar esta plantilla, todo lo contrario. El éxito de este verano ha sido terminar con esta plantilla. Por todos los medios vamos a luchar por no debilitar la plantilla.

"El objetivo es ascender. Los momentos más bonitos que he vivido en esta casa son los ascensos, que es lo mas bonito que puedes vivir en el fútbol. Vivirlo desde el sentido de pertenencia. Encontrar la madurez plena de todos. Tenemos que ser responsables. Va a ser necesario que la afición entienda que los resultados no lleguen. Habrá momentos de máximo dificultad. Va a ser necesario que aplaudan algo que a corto plazo no parezca necesario aplaudir. El aficionado tiene que jugar el partido del ascenso, que son todos. No es el ascenso de Felipe, ni de Javi, Iborra o Pepelu. Es el ascenso del Levante, de una institución que necesita volver donde ha estado. Tenemos que poner en valor que no hemos terminado de saborear que estamos en Primera División. Es necesario subir”.

Deuda del club

“La deuda que tiene este club es sostenible. Hemos vendido este verano pero no todo lo que necesitábamos. Creo que este año es el último de esta tensión. A partir del que viene tenemos que recuperar todo el daño. Estoy convencido de que lo vamos a reconducir trabajando duro”.

Reunión con la Comisión delegada de La Liga

“Hubo una reunión con el ministro ayer y le transmitimos la preocupación máxima de la situación en la que nos encontramos. LaLiga no es Tebas, somos los clubes, y es un ataque a todos. Le hicimos ver al ministro ayer, que agradecimos mucho que nos ofreciera esa reunión, es que están a punto de cometer un prejuicio muy importante y grave al modelo. Un modelo de éxito en el que estamos viendo la evolución de los clubes, donde estamos viendo el crecimiento.

"Si nos quitas herramientas que hacen sostenible ese modelo estas perjudicando a los que creemos en él, y beneficiando a los que no creen. Tendremos que dar a entender que este proyecto no se puede quebrantar de esta forma. Estamos convencidos que desde el diálogo podemos conseguir que reconsideren ese texto que hoy nos perjudica gravemente, y sino pondremos todas las medidas habidas y por haber. Es un ataque frontal a un modelo de negocio que perjudicaría a LaLiga, un ataque frontal a los clubes que la conforman”.