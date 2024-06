El PSPV votará a favor de tramitar la ley de financiación de Compromís y el PP todavía no ha decidido su voto

Este jueves se vota en Les Cortssi se tramita o no la ley de financiación que propone Compromís conocida como Llei de Tracte Just. Los socialistas valencianos ha anunciado el sí de su grupo a la tramitación mientras que el PP todavía no tiene decidida su posición. Ambas formaciones han defendido que tienen puntos de desencuentro con la propuesta del grupo que lidera Joan Baldoví, que entraría en trámite de enmiendas si es aprobada mañana.

El único partido que ha confirmado su voto en contraes Vox. Desde el PPCV, el síndic, Miguel Barrachina, ha defendido que su grupo comparte los objetivos de la normativa --nuevo sistema de financiación, fondo de nivelación mientras llega y quita de la deuda a la Comunitat Valenciana si se establece para todas las autonomías-- pero ha destacado que la propuesta de Compromís tiene "deficiencias".

Preguntado sobre el acuerdo entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y el síndic de Compromís para tramitar la normativa, Barrachina ha señalado que "cuando la Mesa del Congreso dijo por última vez que no podía admitir a trámite" la propuesta, "no sería por capricho".

Mientras, Baldoví ha defendido que el texto legislativo "va en la línea de lo que ha dicho la comisión de expertos".

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha señalado que votarán a favor de la admisión a trámite de la propuesta y ha dicho que trabajarán el texto y "aportarán su modelo de financiación". De hecho, ha indicado que difieren con Compromís en algunos conceptos.

Además, ha exigido a Mazón que explique "qué modelo de financiación defiende para la Comunitat Valenciana".