Primera huelga educativa en la Comunitat Valenciana a las políticas PP y Vox

Primera huelga educativa en toda la Comunitat Valenciana a las políticas impulsadas por el gobierno del PP y Vox al frente de la Generalitat Valenciana.

Una protesta convocada por la La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic contra el distrito único, que califican de segregador, la futura ley de libertad educativa, que aseguran supone un ataque contra la escuela pública y en valenciano, y el incumplimiento del pla Edificant.

El seguimiento de la huelga en la Comunitat ha sido, según los convocantes, muy positivo ya que la ha secundado más de 70% del profesorado, mientras que los datos facilitados por el Conseller de Educación, José Antonio Rovira, apuntan a tan solo un 18%. Así Rovira, ha calificado la huelga educativa de "fracaso total" y ha insistido en que se trata de una acción "política" contra "las políticas que está haciendo el gobierno del cambio".

El conseller ha defendido que las políticas que está ejecutando el Consell estaban en el programa electoral del PP, "por ejemplo, la enseñanza gratuita de 0 a 3 años, la libertad educativa, la no imposición al 100% de solo el valenciano".

"A mí lo que me preocupa, --ha proseguido-- es que el lunes pasado me reuní con representantes de la plataforma convocante y lo que me preocupa es que todo el tiempo no estuvimos hablando de educación, estuvimos hablando solo de educación en valenciano y yo creo que la educación es mucho más que la educación en valenciano, la educación tiene que ser educación a secas y un concepto mucho más amplio. Toda la reunión que tuvimos trataba sobre educación en valenciano, que se ve que es lo único que les preocupa".

Desde la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament públic, su portavoz Rubén Pacheco, ha contestado al Conseller que ha vinculado la convocatoria de esta huelga al inicio de la campaña de las elecciones europeas.

Pacheco ha recordado que entre las motivaciones de este paro educativo figura, como "primera y principal", las leyes que presentan PP y Vox "en las que se ataca directamente la educación pública", ha dicho en referencia a la proposición de ley de libertad educativa. Igualmente, ha criticado "el distrito único segregador, el arreglo escolar que elimina 206 aulas en la escuela pública y que derivará inevitablemente alumnado hacia la escuela concertada, la pérdida de profesorado y especialistas, el transporte escolar deficiente o el cierre de grupos en las escuelas oficiales de idiomas".

El portavoz de la confía en que el Consell "reaccione" ya que, de no ser así, anuncian futuras movilizaciones.