Eurocopa 2024 en directo: ceremonia de apertura y partido inaugural Alemania - Escocia

Alemania, una anfitriona que aspira a todo

La selección germana no ha sido los últimos años esa máquina infalible que prácticamente aseguraba al menos un puesto en semifinales en cualquier torneo grande. Lo del fútbol es once contra once y siempre gana Alemania se ha convertido en una reliquia.

Pero en esta Euro hay aroma de que algo puede cambiar. Por el impulso de jugar en casa y por la vuelta de su faro, Toni Kroos. El mediocentro puede poner la guinda a su temporada y a su carrera con una Eurocopa que de paso le convertiría en uno de los grandes favoritos para llevarse el balón de oro.