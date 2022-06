Peter Lim a la espera de Leonardo

LEER MÁS El Valencia busca director deportivo para el nuevo proyecto

El Valencia busca director deportivo como ya informamos el pasado 2 de junio. Tras el no de Ramón Planes quien irá en una de las candidaturas a la presidencia del Athletic, el preferido por Lim y su entorno más cercano es Leonardo. El brasileño, ex futbolista del Valencia cumple el perfil de lo que está buscando Lim para esa parcela y falta que las negociaciones lleguen a buen puerto para que se pueda llevar a cabo su fichaje,

Su relación con Gattuso

Aunque se ha publicado en Italia que Gattuso y Leonardo no tienen una buena relación, según las fuentes cercanas al técnico italiano consultadas por Onda Cero Valencia, no es del todo cierto. Estas fuentes afirman que "se llevan muy bien" y por tanto Gattuso no sería un obstáculo para su llegada al Valencia.

Gattuso coincidieron en el AC Milán como compañeros y más tarde cuando Leonardo se convirtió en el técnico milanista. Al marchar Leonardo al eterno rival de la ciudad, el Inter de Milán, como entrenador, la grada rossonera lo vio como una traición. Y en la celebración del título de la Serie A de la temporada 2010/2011 que le arrebataron precisamente al Inter, los jugadores fueron a celebrarlo junto a la grada. En un video de esa celebración se pudo apreciar como Gattuso y otros cantaban junto a los aficionados y al ritmo de "Guantanamera" el cántico "Uomo di merda, Leonardo uomo di merda" (hombre de mierda, Leonardo hombre de mierda)

Las dudas de Leonardo

Aunque el deseo de Peter Lim es el fichaje de Leonardo, el brasileño tiene dudas. Recién salido del PSG se debate entre volver a Brasil o quedarse en Europa. Además Leonardo querría saber exactamente cuáles serían sus funciones para delimitar su área de trabajo y evitar malos entendidos posteriores.

Mientras Lim parece convencido en su fichaje ya que se trata de un hombre de fútbol, con experiencia, conocido por los valencianistas de su etapa como jugador del club de Mestalla y que podría incluso ejercer las veces de portavoz.