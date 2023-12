Partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres y madres en conta de la reforma de la ley del Plurilingüismo

La decisión de la Conselleria de Educación de cambiar el modelo lingüístico del valenciano en las escuelas y realizar referéndums para elegir la lengua base de cada centro educativo se ha encontrado con la posición en contra de partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres y madres.

Desde el PSPV-PSOE, el portavoz en Les Corts, José Luis Lorenz, ha lamentado que de nuevo se quiera reabrir la guerra del valenciano por motivos partidistas y electorales. Para el diputado y portavoz de Educación de Compromis, Gerard Fullana, no se trata de ningún mecanismo de libertad de elección, sino de una propuesta claramente condicionada por la extrema derecha.

Sindicatos y Asociación de Padres y Madres

Desde el sindicato mayoritario, el STEPV, Marc Candela, insiste que es un tema pedagógico, por lo cual las familias no tienen que tener voz en esta decisión, igual que no deciden sobre las matemáticas u otras materias.

Así mismo, el presidente de la FAMPAPenyagolosa, Pep Albiol, consideró que la propuesta no es nada positiva porque contribuye a crear inseguridad. También, otros sindicatos como CSIF reclaman a la consellería que presente un borrador con la modificación de la ley y que sean primero los centros quienes valoran el proyecto educativo.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha defendido la consulta a las familias sobre la lengua base en los centros educativos que el PP está planteando incluir en la reforma de la ley del Plurilingüismo y ha incidido en que el idioma en el que estudian los hijos "afecta al día a día" de la unidad familiar: "Los padres somos los que debemos elegir".

Así lo ha planteado el conseller en declaraciones a los medios este miércoles en València, donde Rovira ha señalado que el partido se plantea tramitar este cambio normativo de la misma manera que el Botànic aprobó la ley del Plurilingüismo: por proposición del grupo en Corts y siguiendo el trámite habitual.

Rovira ha insistido en que son los padres quienes deben decir el peso que quieren darle a las lenguas cooficiales --castellano y valenciano--, así como un "porcentaje preceptivo de inglés": "Igual se podrá elegir castellano o valenciano, siempre cumpliendo un mínimo" que será del 25% para la lengua no de base, algo que viene marcado por "la famosa sentencia de Cataluña", ha dicho en referencia a la jurisprudencia existente sobre la cuestión.

El titular de Educación ha confirmado --como ya adelantó el secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, a Europa Press-- que la consulta se dirigirá directamente a los padres y que el Consejo Escolar no tendrá voto de calidad. "Entendemos que quien debe tomar esas decisiones, quien debe dirigir esa libertad educativa para los hijos, debemos ser los padres, los que decidamos qué peso queremos más en un idioma o en otro", ha señalado.

Preguntado sobre cuándo se podrá poner en marcha este nuevo sistema, Rovira ha remarcado que "eso ya dependerá de la tramitación parlamentaria".

IDIOMA BASE

Otra de las cuestiones que ha planteado el conseller es la posibilidad de que dentro del mismo centro haya diferentes idiomas base. Según han precisado fuentes de la administración autonómica a Europa Press, se está estudiando la posibilidad de que haya unidades con diferente idioma vehicular en los centros en los que sea viable.

Rovira ha destacado que la consulta "se está terminando de diseñar" y ha apuntado que "en principio" sí se preguntará a las familias de los alumnos que entren nuevos al sistema. Sería, según el conseller, "adaptar los centros a la decisión de la libertad". Preguntado sobre si esta nueva fórmula será parecida a las antiguas líneas, ha añadido: "Más o menos".

Rovira también ha señalado que las consultas se celebrarán en todas las localidades: "En una zona castellanoparlante, si hay un grupo suficiente para que un grupo de alumnos tenga como lengua base el valenciano, estaremos encantados".

Por otra parte, el conseller ha respondido a las críticas a esta propuesta de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya: "A mí lo que me sorprende es que una asociación de padres me esté diciendo que no ve claro que se le consulte a los padres. Eso es lo que me sorprende", ha señalado.