Olano: "Si son necesarias negociaciones con el Valencia, existirán"

José Mari Olano, concejal de Grandes Proyectos, finalizó la ronda de contactos con el resto de grupos políticos municipales. La última reunión se produjo con el portavoz de VOX en el Ayuntamiento, José Manuel Badenas.

Más tarde, en el pleno del Ayuntamiento, Olano contestó al propio Badenas quien había realizado una interpelación. Sobre si existen negociaciones con el Valencia por el convenio del nuevo Mestalla manifestaba que "no hay negociaciones en el sentido estricto, pero si es necesario existirán; no hay borrador porque no hay negociaciones, ¿en caso de existir ese borrador, lo pondrá a disposición de los partidos políticos como anunció en su campaña electoral? en caso de existir un borrador, inexistente en la actualidad y que podría existir en un futuro, sí que se pondrá a disposición de los grupos municipales cuando sea un borrador lo suficientemente avanzado como para reflejar significativamente el criterio de este gobierno. Tendremos transparencia plena en su debido momento".

Respecto a si el Ayuntamiento puede o no firmar un convenio con el Valencia CF quien ha incumplido con la ATE, el concejal de Grandes Proyectos aseguraba que "un convenio no es un igual que un contrato administrativo. Si se ha incumplido algún convenio por parte del Valencia CF sería un convenio no celebrado con el Ayuntamiento, sería la ATE pero eso es con la Generalitat". Y añadía que "en segundo lugar, he ido a mirar al registro y ahí no hay ninguna prohibición de contratar con el Valencia CF. Si la encuentra me lo indica y si dispone un informe que dice lo contrario, me lo dice y lo estudiaré y probablemente terminaré compartiendo".

Además Olano insistía en el beneficio para la ciudad que supondría finalizar el nuevo Mestalla y su intención de buscar una postura unitaria de todo el consistorio en este tema. "Creo y creo que lo comparte además algún otro grupo que es bueno para la ciudad pasar del antiguo estadio al nuevo, cumpliendo la ley y el planeamiento porque llevamos veintitantos años con esto y me encantaría que con este Ayuntamiento se resolviera. No aspiro a convencer a todos los grupos de ir juntos en el caso del Valencia CF, pero sí me gustaría que lográramos una postura unitaria. Es complicado, lo sé, pero lo tengo que intentar. Si en el camino conseguimos un apoyo más que el del Grupo Popular, estupendo al menos lo intentaremos. Me he encontrado con personas serias y con las que podemos hacer juntos camino".