Morera se ve "con ganas" para asumir nuevos retos tras las elecciones mientras Compromís evita hacer augurios sobre su futuro

El 'president' de Les Corts Valencianes, Enric Morera ha asegurado este martes que se ve "con ganas" para asumir nuevos retos "de acción directa", y no tanto institucional, si se configura otro Consell del Botànic, aunque reconoce que el primer paso "es ganar las elecciones" y para ello "colaborará" con el equipo encabezado por Joan Baldoví para que la coalición sea "decisiva".

Morera ha respondido así a las preguntas sobre su futuro próximo después del resultado de las primarias que le dejan en el número 11 en la lista de Compromís por València y en el marco de los comicios de 2019 la formación logró nueve diputados por la circunscripción de Valencia. "No hace falta que nadie se preocupe por mí (...) No me tienen que buscar ningún hueco (...) Tengo bagaje, experiencia y capacidad para estar aqui o en el mundo privado", ha apuntado.

A partir de ahí, el 'president' de Les Corts ha matizado que su intención es "acabar bien" la legislatura y remar para un próximo Botànic que, a su juicio, debería lograr el cumplimiento de los acuerdos alcanzados sobre la "reforma de la financiación autonómica, el aumento de las inversiones del Estado o la recuperación del derecho civil valenciano".

Mientras, Papi Robles, síndica de Compromís, ha señalado que "todo el mundo tiene valor y todo el mundo es querido" en la coalición: "Me encantaría tener una bola de cristal que me dijera lo que ha pasado el mes de junio, pero no la tengo", ha agregado, antes de señalar que están "muy contentos" con los equipos resultantes, que encabezarán Joan Baldoví en València; Aitana Mas en Alicante y Vicent Marzà en Castellón.

Robles ha defendido que el grado de participación en las primarias es el "punto de salida" de la campaña: "Salimos a ganar".