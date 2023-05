Morales afirma que le gustaría retirarse en el Levante

José Morales ha reconocido que le gustaría acabar su carrera como futbolista en el Levante. A sus 35 años, al ex levantinista le resta un año más de contrato con el Villarreal.

Pese a su dolorosa salida del Levante que le convirtió de héroe a villano para la afición granota, afirma en A Punt que "me fijo en el presente. Estoy en el Villarreal, me queda un año de contrato y no sé que podrá pasar en el futuro. Siempre dije que me gustaría retirarme en el Levante pero por circunstancias no sé si podré conseguirlo. A mi me encantaría. Es algo que de momento no podremos saber porque es una cosa futura y el futuro no lo sabe nadie".