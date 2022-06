Mónica Oltra dimite como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado este martes en rueda de prensa que dimite como miembro del Consell y de Les Corts "para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015".

Oltra ha realizado este anuncio en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la sede de la coalición en València, que ha sido convocada de forma imprevista antes de la reunión de la ejecutiva de Compromís en la que se iba a debatir sobre el futuro de la formación tras la imputación de la ya ex vicepresidenta.

La líder de Compromís está citada a declarar como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana el próximo 6 de julio por el presunto encubrimiento de un caso de abusos a una menor tutelada por la Conselleria de la que es la que es responsable y por el que fue condenado su exmarido.

"Me cuesta esta decisión sobre todo porque ganan los malos", ha aseverado la ex vicepresidenta, quien ha afirmado que su dimisión está provocada por "una de las mayores infamias" en este país y ha pedido perdón a la gente vulnerable, a la que se ha dedicado y a la que "le duele en el alma" dejar.

Tras explicar que no ha comunicado a Puig su decisión antes de la rueda de prensa, ha reivindicado que no hay Botànic sin Compromís y que no quiere ser "la coartada" para que echen a su partido del Gobierno valenciano.

Se negó a dimitir

La pasada semana, tras conocerse su imputación, Oltra afirmó en rueda de prensa que no dimitiría porque había actuado con "total transparencia" y coherencia. La ahora ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana defendió en una rueda de prensa que había dado "todas las explicaciones posibles con toda la documentación. He comparecido delante de ustedes, he contestado a todas las preguntas. Soy coherente y lo seguiré siendo. Es un postura ética, estética y política".

Unas horas más tarde, el presidente Ximo Puig reconoció que la situación era "compleja" y que necesitaba un tiempo de reflexión. "Hay que reflexionar y tomar decisiones", destacó Puig.

Compromís afirmó entonces, a través de su portavoz Águeda Micó, que un supuesto cese de Oltra por parte de Puig "evidentemente supondría una ruptura", en referencia al proyecto del Botànic.

Pierde así su condición de aforada

Tras su dimisión, Oltra pierde su condición de aforada, por lo que el caso deberá volver al Juzgado de Instrucción, ya que siendo aforada solo podía ser juzgada por el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de su comunidad autónoma, que era quien le había citado.

El delito de encubrimiento por el que se le acusa está regulado en el Código Penal. El diccionario jurídico español lo define como un "delito contra la Administración de Justicia que consiste en favorecer real o personalmente a quien ha cometido un delito, sin haber intervenido en el mismo en forma alguna". Esto incluye ser conocedor de la comisión de un delito y no denunciarlo.