CON BORJA SÉMPER Y EDU MADINA

La ínsula: Responsabilidades, ética e incoherencias en el caso de Mónica Oltra

En 'La ínsula', Borja Sémper y Edu Madina charlan sobre las responsabilidades políticas que debería tomar -o no- la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, tras su imputación por presuntamente encubrir los abusos sexuales cometidos por su ex marido. Además, hablan de las consecuencias que tiene hacer bandera política de un mensaje determinado y sobre cómo esto puede afectar a su carrera y al crédito de su partido.