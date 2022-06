Mónica Oltra no dimitirá y defiende que ha actuado con "total transparencia" y coherencia

Mónica Oltra no dimitirá. Así lo ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana en su primera comparecencia después de conocerse su imputación por supuesto encubrimiento de abusos de su exmarido a una menor tutelada. "No he hablado de este tema con el presidente", ha dicho al ser preguntada por Ximo Puig.

"Voy a destacar una frase del auto de imputación que dice 'cierto es que no existe prueba directa'. Es la frase que define el auto", ha comentado Oltra, que se ha referido a la declaración de las 13 personas implicadas en el caso: "Todas las personas están mintiendo para salvarme a mí. Yo insistí en que muchas de estas personas que han declarado no las conozco, no sé lo que votan, no sé si les caigo bien o mal... Lo que sí que sé es que la verdad es la verdad".

"Esto es una cacería que viene de la extrema derecha".

Sobre la exigencia que hizo a Camps en 2010 acerca de su dimisión, ha vuelto a leer su frase exacta: "Dije 'el día que me vea como usted, imputado y pillado en todas las mentiras posibles y más, siendo el hazmerreír, ese día me iré a mi casa". "Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa", ha añadido.

Defiende su postura "ética" y "coherente"

Además, Oltra ha subrayado que ha dado "todas explicaciones posibles, con toda la documentación". "He comparecido delante de ustedes, he contestado a todas las preguntas. Por tanto, soy coherente y lo seguiré siendo. Es una postura ética, estética y política, no es una postura personal, porque esa parte me la callo".

La vicepresidenta también ha defendido su trayectoria y su manera de actuar, lo que le ha "caracterizado en toda la trayectoria política", y ha hecho referencia a que todo este asunto es una "cacería política que viene de la extrema derecha".