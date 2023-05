La mentira del Comité de Competición

El Comité de Competición ha decidido sancionar al Valencia CF con el cierre de la Grada de Animación joven durante 5 partidos por los insultos racistas al jugador del Real Madrid Vinicius Junior. Dicho Comité falta a la verdad en la redacción de su resolución cuando se refiere a los cánticos de Mestalla cuando el jugador se marchaba expulsado.

Dice el Comité de Competición en su punto 6 de los antecedentes de hecho: "Tras la expulsión en el minuto 90, se produce un cántico generalizado por toda la grada de “Mono, mono” que transiciona a “Tonto, tonto”. Y esto no fue lo que sucedió en Mestalla. Los aficionados valencianistas le cantaron "tonto, tonto" a Vinicius, algo que dista mucho de ser un insulto racista.

Sorprende esta redacción cuando hasta el propio entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, rectificó sus palabras del pasado domingo. El italiano acusó a todo Mestalla de ser racista al confundir en cántico de "mono, mono" por el de "tonto, tonto". Ayer pidió disculpas por ello: "El protocolo está obsoleto porque tenías que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empiezan los insultos. No es un caso aislado, no es uno o dos. No son 46.000, ahí pido disculpas, pero no son uno o dos. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas. Me refiero a un grupo que lo ha hecho muy mal. Me dijeron que decían “tonto”. No es un insulto racial pero es un insulto".