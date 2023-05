Ancelotti se disculpa con Mestalla

carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha comparecido en sala de prensa en la previa del encuentro liguero que el equipo madridista juega en el Bernabeu frente al Rayo Vallecano. Una comparecencia en la que se ha referido sobre los insultos racistas que se escucharon contra Vinicius Junior el pasado domingo en Mestalla. Una comprecencia en la que ha querido incidir en que "La verdad es que Vinicius es una víctima de todo lo que está pasando, no es el culpable. A veces pasa por culpable porque dicen que provoca por su actitud. Que quede claro, es la víctima de todo esto. La víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable".

Disculpas por generalizar

"Por cierto, cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal como ha pasado en Mallorca o en Valladolid. Es una costumbre, dejando aparte el racismo que es lo más grave, parece costumbre insultar. Estoy de acuerdo, ¿por qué está la costumbre de insultar en el fútbol? Me han preguntado en rueda de prensa después del partido que no le decían "mono", que le decían "tonto". ¿Por qué hay que llamarle tonto a una persona? No es un insulto racial pero es un insulto. Tiene que parar esto. Estamos cansados de ser insultados todos los días. Pasa a Xavi, Vinicius... atrás de los banquillo pasa de todo. Te dicen "hijo de puta, "maricón", que se muera tu padre o tu madre. ¿Por qué? No es una guerra. Es un deporte".

"Creo que en este momento tenemos una gran oportunidad de parar esto. Ojalá las instituciones puedan ser claros, la FIFA, la RFEF, LaLiga y los árbitros. Pasó algo en el partido de Valencia que no tiene que pasar. Se olvidan de meter imágenes. Esto no está bien. España no es racista, pero hay racismo en España, como en otros sitios. Esto tiene que acabar. Que cada uno haga lo suyo".

¿Está el protocolo obsoleto?

"Yo creo que sí. Porque si tu tienes que aplicar el protocolo, se tiene que aplicar cuando llega el autobús al estadio. Ahí se acaba los que dicen que es un provocador, no es uno... y no es un caso aislado. No son 46.000 y ahí pido disculpas, pero tampoco son ni uno ni dos. El protocolo se tiene que aplicar dos horas antes del partido y durante el partido. Está obsoleto". "Y está muy bien condenar, pero no es suficiente. Quiero que se actúe. Y todavía no se ha hecho. Hay países donde no te insultan, como Inglaterra. Allí lo resolvieron hace mucho: cuando expulsaron cinco años de Europa a los ingleses. Tomaron medidas. Y puede haber casos aislados de racismo, pero en los partidos de Inglaterra no hay policía. ¡Mira eso! Aquí parece que vas a la guerra. Furgón a un lado, furgón a un lado, furgón a un lado... ¡pero esto qué es! ¡qué es!".

Tirarlos del fútbol

"Es una de las medidas que se pueden tomar, sí. En Valencia creo que lo van a hacer. Y si seguimos esa línea, habrá muchos nombres y apellidos. Pero no puede ser la única medida, que quede claro".

Arrepentirse de no abandonar el partido

"Es algo que he pensado, sí. Yo pregunté al futbolista si quería continuar y el árbitro le pidió que lo hiciese; así que esa posibilidad acabó ahí. Pero claro que es una posibilidad. Ojalá nunca tenga que llegar a hacerlo, porque no quiero; hay un juez al que corresponde tomar esa decisión. Ojalá. Pero... es una posibilidad"