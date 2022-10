Mehdi Nafti pierde la confianza de la directiva

La situación de Mehdi Nafti como entrenador del Levante UD parece haber entrado en una carretera muerta, sin salida. La derrota ante el Racing de Santander, hasta este domingo colista de La Liga Smartbank junto al Malaga ha dejado muy tocado al franco tunecino. En estos instantes la confianza de directiva ha desparecido. Una directiva encabezada por Quico Catalá, que este lunes se encuentra en Astorga donde ha asistido al entierro de la madre de Felipe Miñambres. Parecería extraño que allí mismo y en esas circunstancias existiera una reunión para decidir el futuro de Nafti que además se encuentra a la puertas de un nuevo partido ante el Mirandés el jueves a las 19:00.

"No estoy preocupado por mi puesto"

El entrenador levantinista decía no estar preocupado por su futuro como entrenador granota pero es cierto que el franco tunecino sabe de su situación tambaleante al cargo de la escuadra valenciana. Una situación que incluso dentro de la plantilla levantinista no se explican las razones de tal situación, una situación de bloqueo que no refeleja el trabajo durante la semana. Habrá que estar atentos a los movimientos en las próximas horas porque no se descarta absolutamente nada con lo que se puede interpretar que a no ser que el equipo empiece a ganar partidos sin parar, el futuro de Nafti parece lejos de la entidad blaugrana en lo que sería el cuarto entrenador que regenta el banquillo levantinista en menos de año medio. En el caso de destitución cabe preguntarse quien se haría cargo del equipo donde Chema Sanz, actualmente en el filial sería el repuesto natural, aunque nombres como el de Pedro López que ya estuvo con Lisci como hombre de club o el propio Miñambres tal y como apunta el periodista Carlos Ayats podrían ocupar el puesto de forma interina mientras se busca un nuevo entrenador.