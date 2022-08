Mehdi Nafti: "Estoy con la ilusión de un juvenil"

Mañana arranca La Liga para el Levante. Será a las 21:00 ante la SD Huesca en el Ciutat de València. Con el objetivo de ascender a primera división y después de conocer que el Levante ya tiene más de 14.000 abonados.

El técnico Mehdi Nafti destacaba las ganas que tienen todos de que arranque el campeonato. "Estoy con la ilusión de un juvenil y con ganas de estar con mi gente. Hemos leído el número de abonados esta temporada. No les podemos pedir más. Tenemos la obligación de competir. Estamos con muchas ganas de empezar La Liga. He aprovechado y disfrutado mucho de la pretemporada, pero la competición es adrenalina. Llevamos días con ganas de saltar al césped".

El objetivo claro es el ascenso aunque Nafti no quiere oír hablar de fracaso si no se consigue. "Hablar de un posible fracaso... vamos a pensar que funciona", señala.

Cuenta con Jorge de Frutos

Uno de los futbolistas que ha estado a punto de salir en este mercado es Jorge de Frutos. Sin embargo el futbolista continúa y para el míster "Jorge está disponible para competir mañana. Ha ido de menos a más. Sufre y sigue sufriendo porque está comprometido. Los ruidos no nos preocupan porque no los puedo controlar. Mañana está convocado y si tengo que darle minutos se los daré".

Situación de Campaña

Otro de los nombres propios es el de Jose Campaña. El futbolista sigue siendo jugador del Levante a día de hoy y el propio Nafti ha reconocido que "Campaña y Soldado irán convocados mañana. Campaña hemos querido no arriesgar para tenerlo en las mejores condiciones. A mí me ha sorprendido para bien. Son chicos que desean estar en la primera jornada para ayudar al grupo".

Con quien ya no podrá contar es con Malsa, traspasado al Valladolid y Bardhi, fichado por el Trabzonspor. "Enis y Malsa ya no están. Les deseo lo mejor. Felicito a todos los chicos que se han ido sobre la marcha porque han hecho todo lo posible para no perturbar al grupo. También Roger Martí. Quiero resaltar lo que han hecho, dar beneficio al grupo".

El rival de mañana, la SD Huesca

Y sobre el rival destacaba que "ellos la temporada pasada estaban en la misma situación que el Levante este año. La temporada no salió como ellos querían. Cambiaron de sistema y de entrenador. Tendrán los mismos objetivos que la temporada pasada y ha hecho grandes amistosos. Tienen un míster que tiene las ideas claras. Me gustaría ver un gran partido mañana".