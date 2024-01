Mazón pide convocar la Conferencia de Presidentes ante el "esperpento" de ayer en el Congreso

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido la convocatoria "urgente" de la Conferencia de Presidentes Autonómicos tras calificar de “esperpento” el pleno de ayer en el Congreso.

Mazón ha señalado, en declaraciones a los periodistas durante su visita este jueves a la feria textil 'Heimtextil 2024' de Frankfurt, que se está incumpliendo el Reglamento y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé la cara.

Habla también el president de la Generalitat, del acuerdo alcanzado por Junts y PSOE para modificar la ley de sociedades con el objetivo de facilitar la vuelta de las empresas a Cataluña, entre otras medidas.

Mazón ha lamentado que Junts esté decidiendo "cómo se ataca a las empresas valencianas para que se vayan de la Comunidad Valenciana, cómo se está extorsionando al Estado y cómo se quiebra la separación de poderes" y el problema es que "acaba de empezar". "El problema verdadero de lo de ayer, no solamente lo que ocurrió, que es gravísimo, es que no acabó" sino que "acaba de empezar", ha afirmado el president. "No se decide ya en España se decide en Waterloo, decide Puigdemont todo lo que está ocurriendo", ha afirmado.

La Generalitat, ha reiterado, va a seguir "defendiendo el Estado de Derecho" y los intereses de las empresas valencianas "porque son españolas".