Ni Maxi ni Lato ni Bryan viajan a Vallecas

No quieren sustos pensando en la final de Copa del Rey del próximo 23 de abril ante el Real Betis, por lo tanto cualquier jugador del Valencia que no esté al 100% se queda fuera de la convocatoria antes de ese envite. Este es el caso de los tres jugadores que no se han subido al avión rumbo a Madrid para enfrentarse en la noche de este lunes, a partir de las 21:00 horas, ante el Rayo Vallecano. Maxi Gómez, Toni Lato y Bryan Gil se han quedado en tierra recuperándose de sus respectivas dolencias.

Altas y bajas

Parecía que tanto Lato como Bryan Gil podrían llegar al encuentro ante los vallecanos. Su trabajo durante la semana con el grupo así lo indicaba. Lato, en la última fase de su recuperación, y Bryan Gil, con un golpe en la cadera que se produjo ante el Cádiz, no serán de la partida al no estar en plenas condiciones como ha estimado el técnico José Bordalás, que también ha dejado en tierra al uruguayo Maxi Gómez, todavía con problemas en el dedo gordo de su pie derecho. Junto a ellos también estará ausente Diakhaby por acumulación de tarjetas. Los que sí que entran son Marcos André, una vez ha superado sus problemas musculares; Foulquier, tras varias semanas de ausencia; y Koba.

Posible once titular del Valencia

El once que podría presentar Bordalás en este partido presenta varias incógnitas, pero podría ser parecido al formado por: Mamardashvili; Correia, Gabiel Paulista, Alderete, Gayá; Hugo Guillamón, Yunus, Carlos Soler, Cheryshev; Hugo Duro y Pablo Guedes.