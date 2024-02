Mateu Lahoz pide respeto para Vinicius cuando visite Mestalla

Mateu Lahoz, el ex árbitro valenciano internacional, ha sido el invitado en el encuentro de empresas del Valencia CF. En el palco VIP de Mestalla ha hecho un repaso de su carrera y de cómo se encuentra ahora mismo el arbitraje a la vez que pedía a Mestalla que respete a Vinicius cuando visite el estadio valencianista el próximo mes de marzo.

"El señor Vinicius es un jugadorazo de fútbol. Y entiendo que como siempre ha hecho el Valencia, tenemos que tratarle con el señorío que Valencia tiene como ciudadanía. Ojalá el tres de marzo, no solo Vinicius sino el resto que elija Carleto, la gente que vaya a Mestalla y ojalá llenemos todos los asientos, demuestren ciudadanía, educación, y valores. Ojalá en los 32 años hayan prestado la atención que le han prestado a Vinicius con la cantidad de adjetivos que me han dedicado a mi que soy igual de persona que Vinicius o cualquier otro jugador", afirmaba Mateu Lahoz.

Además habló sobre el VAR. "Tú con 13, 14 años que gente de 80 años te esté insultando es imposible de explicar. Yo he estado siete años trabajando con el VAR y os prometo que hubiese tenido flequillo si hubiese llegado antes porque el VAR te salva de muchas cagadas ilustres que luego vas a ver al monitor y no las entiendes. Pero la verdad es que no se está utilizando bien".