María José Catalá: "Muchos partidos han manoseado al valencianismo"

La candidata a la alcaldía por el PP ha sido protagonista en la sintonía de Mas de Uno Valencia donde ha hablado de la actual situación del Valencia CF y de sus propuestas para con el club de Mestalla.

Preocupación máxima

"Me preocupa mucho, además de que el último partido se va a dar el día de las elecciones,

Lo que quiere que pase con mi Valencia es que, por supuesto, pase este trance deportivo, que no bajemos a segunda y a partir de ahí que volvamos a reconstruir".

Plantear consenso entre todos

"En lo institucional planteo una posición fuerte frente a la propiedad porque en este momento no ha habido una oposición firme, unánime de las administraciones y eso nos ha debilitado en la negociación".

"Durante los primeros 100 días quiero llamar a todos los portavoces de los grupos municipales, tener una postura unánime, que tengan toda la información y que el Ayuntamiento en bloque, de la mano de la Generalitat, se plante delante de propiedad para que tenga un respeto definitivo por el club, por la ciudad y por el valencianismo, y eso lo podemos hacer con una postura mucho más firme".

Manoseo de políticos con el valencianismo

"Han habido partidos políticos que han manoseado al Valencia, al sentimiento valencianista durante campaña electoral y yo creo que eso no es de recibo porque las elecciones se ganan con sensatez y no generando expectativas que no se pueden cumplir ya que hay partidos políticos que se han levantado una mañana se ha caído de la cama y ahora son los más valencianistas del mundo cuando no lo eran y yo el sentimiento ni lo voy a usar ni a manosear, me lo voy a tomar muy en serio porque además es un tema también personal pero me lo voy a tomar muy en serio para que esta ciudad recupere la principal sociedad que tiene y un referente.