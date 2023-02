María José Catalá: "Me indigna el manoseo del Valencia y la utilización a efectos de campaña electoral o de autopromoción"

La portavoz y candidata del PP a la alcaldía de Valencia, Maria José Catalá, ha criticado duramente lo que ella considera una "manoseo del Valencia y la utilización a efectos de campaña electoral o de autopromoción de personas" en relación al Nuevo Mestalla. Y ha insistido en la desunión que mantienen los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Valencia: "creo que el Consistorio no tiene una postura unánime, que hay dos partes, dos partidos y dos posiciones distintas y esto lastra totalmente la negociación con el club y al club hay que apretarle porque el club tiene que cumplir con la ciudad. En primer lugar, creo que se está abordando desde la politización del Valencia y la utilización y el manoseo del VCF por intereses electorales. Creo en segundo lugar el Ayuntamiento no ha tenido una postura unánime y creo que ha lastrado la negociación y tercero ha sido aprovechado por el Club para no rematar y para no verse obligado y forzado a dar un paso adelante y cumplir con la ciudad en este momento", afirma Catalá.

Al respecto de lo que la haría ha manifestado que "pretendo tener un equipo de gobierno que tenga una postura firme y unánime, negociar más y hablar menos y conseguir que se retomen las obras la próxima legislatura sin falta y que se cumplan los compromisos con la ciudad y en lo deportivo la Administración no debe entrar pero si alguien me preguntara como aficionada diría que estoy muy descontenta por la gestión societaria y deportiva". Y sobre si se fía o no de la palabra de Meriton ha recalcado que cree "que una administración tiene los suficientes instrumentos y herramientas legales no para jugar con la buena voluntad de nadie sino para jugar con sus posibilidades legales y administrativas".

Y ha vuelto a insistir en que "tendría una posición unánime, lo que creo que lastra la negociación en estas dos legislaturas es que hay dos partidos de gobierno y cada uno tiene una postura distinta e interlocuta con el Valencia con una postura distinta y tiene un planteamiento de forma distinto y se critican entre ellos y juegan a ver quine está en la foto o quien se sienta con quien a quién convocan a los canutazos y quien es más firme. Con el Valencia hay que ser muy contundente y creo que ha lastrado la negociación porque el Valencia ha visto que en la administración según con quien locuta hay una postura diferente y eso ha hecho que la posición de fuerza el Ayuntamiento sea considerablemente menor porque no es lo mismo hablar con Compromís que con el PSOE y cuando hablamos con el PSOE no sabemos si va en serio o es solo para salir en titulares".

También ha recordado su condición de aficionada del Valencia afirmando que "en mi condición de valencianista, socia y abonada, emocionalmente tocada por este último fin de semana y por todo lo que viene deportivamente hablando de las semanas anteriores".