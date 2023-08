Marcos André se va al Valladolid y abre la puerta a Rafa Mir

Valencia y Valladolid han llegado a un acuerdo para el traspaso de Marcos André. Los vallisoletanos compran el 50% del futbolista a cambio de algo más de dos millones de euros. Aunque en un principio se negoció una cesión, la intención de Peter Lim siempre fue que fuera traspasado.

La salida de Marcos André abre la puerta a la llegada de Rafa Mir. Es el objetivo prioritario en este momento. Con Alberto Marí lesionado ahora mismo el Valencia solo cuenta con Hugo Duro como delantero natural. Baraja conoce bien al futbolista con el que coincidió en su etapa como entrenador del juvenil.

La negociación con el Sevilla sigue en marcha. Los hispalenses pedían que el Valencia se hiciera cargo de la ficha, alrededor de dos millones de euros, y de la parte que les resta de amortizar de su fichaje, unos tres millones de euros para que salga cedido.

Mientras la intención del futbolista es jugar en el Valencia y está presionando para ello como demuestran sus recientes declaraciones tras anotar un gol ante el Deportivo Alavés. "Yo siempre estoy ahí y siempre he estado. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo... pero la verdad que no estoy contento ni por jugar poco ni por perder. Y bueno esto no es lo que quiero ni lo que tiene que querer el club", afirmaba el delantero.