Rafa Mir se queja de jugar poco y aprieta para fichar por el Valencia

LEER MÁS Tras el fichaje de Canós, el Valencia aprieta por Rafa Mir

El Valencia aprieta tratando de firmar a Rafa Mir mientras el futbolista sigue contando poco para Mendilibar. En la derrota 4-3 ante el Deportivo Alavés, el delantero murciano marcaba el tercer tanto de los hispalenses y estallaba en los medios oficiales del club.

Preguntado por el gol afirmaba que "yo siempre estoy ahí y siempre he estado. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo... pero la verdad que no estoy contento ni por jugar poco ni por perder. Y bueno esto no es lo que quiero ni lo que tiene que querer el club".