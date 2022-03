Marcelino: "Con el apoyo de su afición si hay un favorito es el Valencia"

Habló Marcelino, técnico del Athletic Club en la previa del partido de vuelta de semifinales de Copa ante el Valencia en rueda de prensa. Y se refirió a las acusaciones que le lanzan desde el Valencia de tratar de condicionar el partido de vuelta con sus declaraciones. "Las interpretaciones siempre son cuestionables y los hechos irrefutables. En mi caso no he intentado condicionar el partido de vuelta. He relatado unos hechos acontecidos en el post partido y una situación de horarios que es muy fácil: del domingo al miércoles hay tres días y no cuatro. Si después del partido digo que se juega poco, es un hecho. Lo demás es fútbol y cada equipo utiliza el estilo que cree oportuno. Para mi tiene igual respeto el estilo del Barcelona que el del Valencia. Por hablar de dos partidos, uno reciente y otro venidero. Solo he hablado de hechos que son irrefutables. Nada en mi ánimo condicionar. Nos vamos a encontrar en un partido maravilloso con una afición extraordinaria con quien conviví y yo que soy una persona sensible y agradecida, nadie va a cambiar mi sentimiento".

Y volvía a insistir sobre el modelo de juego de Bordalás afirmando que "respeto a todos, me pueden gustar más unos que otros. El Valencia juega con mucha intensidad en el duelo, un ataque directo casi sin elaboración del centro del campo, muy bien en segunda jugada, utiliza el contraataque basado en futbolistas muy importantes unos en la transición como Carlos y otros en la finalización como puede ser Guedes. En el aspecto defensivo mucha intensidad en el duelo".

No contesta a Bordalás

No ha querido entrar en polémicas con Bordalás al señalar que "no estoy pendiente de lo que dice Bordalás. Mi máximo respeto a él pero estoy pendiente de mi equipo y no de sus declaraciones. Cada uno opina lo que cree oportuno y nosotros estamos pendientes de como afrontar el partido y jugarlo. Pensamos que lo que va a decantar la semifinal es estar acertados".

El propio Marcelino tras el partido de vuelta afirmaba que esperaba un tipo de arbitraje distinto para la vuelta. Hoy ha matizado que "cuando dije lo del árbitro no estaba opinando ni infravalorando el juego del rival. Estaba dando mi opinión sobre si se juega más o menos y eso depende de que el árbitro adopte un tipo u otro de medidas. Se decía que se iba a prolongar los partidos lo que hiciera falta y hemos visto que eso no se cumple. Para el fútbol y el espectáculo lo bueno es que se juegue el máximo número posible de minutos y para mi eso depende de las decisiones del árbitro para que haya la máxima vivacidad en el juego. En ningún caso estaba criticando un estilo. Los hechos son irrefutables porque es un dato y un dato no es opinable".

Mestalla clave para Marcelino

Respecto al recibimiento que espera de Mestalla, el asturiano reconocía que "no me gusta el término encerrona porque esto es un partido de fútbol. En las gradas hay un ambiente extraordinario. Nos consideramos unos privilegiados, la afición va a defender a su equipo porque yo sé lo que significa para esa afición llegar a una final. Encuentran la opción de jugar una final y es lógico que no nos vayan a aplaudir. Tenemos que ir a jugar orgullosos de estar en una semifinal después de eliminar a los dos máximos candidatos al título. Lo importante de ese partido es que demostremos ser mejores que el Valencia que no va a ser fácil porque tiene una gran plantilla. Tienen jugadores que ya saben lo que es ganar una Copa y va a ser muy difícil pero lo afrontamos con ilusión y ambición".

También era rotundo al señalar un favorito para estar en la final de Copa "dado el partido, jugar allí en Mestalla, el apoyo de la afición... si alguien se puede considerar favorito es el Valencia. Aquí jugaron un buen partido y nosotros no supimos sacarle provecho de jugar en San Mamés. Si alguien es favorito es el Valencia".

Para evitar que eso se cumpla, Marcelino señalaba qué es lo que tiene que hacer su equipo "tenemos que querer el balón, tener iniciativa y darle ritmo al juego. Aquí no pudimos bien porque el rival no nos dejó y consiguió un resultado justo, también lo dije, y ahora eso es lo que tenemos que intentar: ser más constantes en el juego. A nivel defensivo lo hicimos bien pero en ataque tenemos que proponer lo que en otros partidos y que en ese partido nos faltó. Espero un partido de mucha intensidad en el duelo, con bastantes interrupciones, mucha disputa... nosotros tenemos que hacer lo que pensamos que nos puede llevar a ganar. Tenemos que jugar un partido bastante mejor que el que jugamos en San Mamés. Si no mejoramos el rendimiento de ese partido tendremos menos opciones de estar en la final".

Y volvía a lanzar un guiño a la que fuera su afición "lo importante para un entrenador es cuando estás. Durante dos años en Mestalla me mostraron su apoyo y su cariño. Ahora van a apoyar a su equipo y su entrenador en un momento muy importante que es el último paso a una final. Luego hay personas que intentan destruir eso pero no lo van a conseguir, por mi parte por supuesto porque soy una persona sensible y agradecida y por parte de la afición del Valencia con respecto a mi persona creo que tampoco".