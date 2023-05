Luis Rubiales dice que Valencia es "una ciudad extraordinaria"

El Presidente de la RFEF ha querido salir en defensa de Valencia tras el escándalo producido por el caso Vinicius. Para el máximo mandatario del fútbol Español, "Valencia es una ciudad extraordinaria y ejemplar" y España un "país acogedor".

En declaraciones que recoge Europa Press "dentro de España hay ciudades fantásticas y una de las mejores que yo conozco, no de España sino del mundo, es Valencia. Lo tiene todo y unos sinvergüenzas ni pueden ni deben manchar la imagen de Valencia. En Valencia vive mi familia, es una ciudad extraordinaria". Y añade que "es un ejemplo de pluralidad".

Decisiones del Comité de Competición

Respecto a las decisiones del Comité de Competición aseguraba que "muchas veces han salido resoluciones desde este y otros comités con las que he estado total o parcialmente de acuerdo. Otras veces no, y la verdad es que esta me ha sorprendido mucho. Por más que leo, algunas de las cosas que se han decidido no las he comprendido pero hay que acatarlas".

Hay que recordar que dicho Comité de Competición está compuesto por un representante de la RFEF, otro de LaLiga y un tercero del CSD.