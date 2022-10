Gayá: "En mayo tuve dudas, ahora ha cambiado todo y creo en el proyecto"

José Luís Gayá ha renovado su contrato con el Valencia hasta junio de 2027. Y en el palco VIP de Mestalla se ha llevado a cabo la rueda de prensa en la que el de Pedreguer explicaba sus motivos para querer seguir vinculado al Valencia.

"No puede haber club más grande para mi. Por la afición que tiene, lo vivimos el año pasado en la final de copa con el apoyo que tuvimos. El Valencia es un club grande y estoy seguro que volveremos a pelear por grandes cosas. Fuera de España también lo saben y ojalá podamos ir construyendo un gran proyecto", afirmaba un sonriente Gayá.

Y añadía que "es verdad que yo siempre desde el primer momento he querido estar aquí. Para mí el hecho de haberme podido ir no es lo importante de mi vida. Estoy feliz en el Valencia. Creo en el proyecto. He tenido la posibilidad de jugar dos finales. Mi ambición es la de seguir aquí y hacer que el valencia vuelva donde se merece que es a los puestos de arriba"

A su vez reconocía haber rechazado ofertas. "Se puede decir. Ha habido ofertas, no lo voy a negar. Pero en mi cabeza siempre ha estado el hecho de poder seguir aquí vinculado a mi club. Lo más importante es seguir aquí y seguir creciendo aquí. tengo margen de mejora y quiero seguir haciéndolo aquí"

Las dudas para renovar

También ha reconocido que allá por el mes de mayo tuvo dudas sobre renovar su contrato. Por los famosos audios desvelados por Superdeporte del entonces presidente Anil Murthy. "¿Dudas? Sí es verdad que en mayo las tuve. El presidente ya no está, está Layhoon y han cambiado cosas. No me gustó escuchar lo de Murthy. Con la llegada de Layhoon y el míster ha cambiado todo. Tuve dudas pero al final ha cambiado todo".

Convertirse en una leyenda

José Luís Gayá lleva camino de convertirse en uno de los futbolistas con más partidos en la historia del club. Pese a ello reconoce que "nunca me ha obsesionado lo del número de partidos. Es verdad que llevo un buen número y lo tengo en cuenta. No me obsesiona solo trato de sumar partidos y ser feliz y si supero al que supere estaré encantado de hacerlo, claro que sí". Y sobre la posibilidad de tener un día una lona en Mestalla afirmaba que "esa pregunta no es para mí. Estoy muy feliz de compartir estos momentos con esas grandes leyendas. Fernando me puso una dedicatoria diciéndome que ojalá él pase a ser el segundo con más partidos de la historia del Valencia. Ojalá un día pueda tener una lona, claro que sí".

El furuto del Valencia

Serán cinco años los que seguirá en el equipo valencianista y sobre los objetivos que se plantea afirma que "tengo muchos objetivos. He cumplido algunos. Me encantaría ganar un título y levantarlo. A nivel colectivo no tenemos que ponernos objetivo sino ir partido a partido. Estos últimos tres años no han sido los mejores pero hemos jugado unos 1/8 de Champions y dos finales. Y a eso hay que darle continuidad".

Y sobre la posibilidad de ser un "one club man" reconocía que "no me gusta pensar en el futuro porque no depende de mi. Pienso en hacer una gran temporada y luego lo que tenga que venir ya vendrá. He renovado porque pienso que vamos a hacer cosas importantes estos próximos años".

La importancia de Gattuso

Sobre la importancia que ha tenido Gattuso para su renovación señalaba que "con la llegada de Gattuso se está construyendo un buen Valencia. Han acertado en los fichajes. No le tenemos miedo a ningún campo. Somos un equipo atrevido. Por tanto el proyecto está ahí. Estamos haciendo grandes partidos aunque falta continuidad. Estoy convencido que vamos a hacer un gran año. El míster claro que ha tenido un papel muy importante para que renueve. Desde el primer momento me ha apoyado y se ha volcado en todo".

Esta misma mañana en el entrenamiento ha tenido la oportunidad de recibir su felicitación. "He visto a Gattuso esta mañana y me ha dado la enhorabuena. Está feliz de que siga en el club y yo de seguir", señalaba.

El cariño de Mestalla

Otro de los factores claves han sido el cariño de Mestalla. Afirma Gayá que "claro que ayuda el cariño de la gente. Ver como está Mestalla otra vez. Me siento un privilegiado. Tenemos la mejor afición del mundo. Hasta en los años malos han estado con nosotros y ya les toca que les demos una alegría. Ahora se van con la cabeza bien alta porque lo damos todo. Es muy importante sentirse querido en mi casa como es esta".

Y recordaba su mejor y peor momento con el Valencia. "el mejor momento cuando ganamos la Copa ante el Barça. El peor te diría que la otra final aunque me sentía orgulloso de ver como habíamos peleado hasta el final. Con la selección las semifinales de la Eurocopa".

Selección española y el Mundial

Uno de los mayores deseos de Gayá es estar con la selección española en el próximo Mundial de Qatar.. "Siempre que voy con la selección intento representar al país lo mejor que puedo. Es lo más alto a lo que uno puede aspirar que es jugar por su país. Aún no ha salido la lista pero lo voy a dar todo para estar y ojalá pueda ir", concluía.