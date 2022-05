Jose Bordalás: "Hay que reforzarseLos milagros, Lourdes"

Última comparecencia previa de un partido liguero de la temporada 21/22 del técnico José Bordalás. Poco o nada se ha hablado del encuentro ante el Celta de Vigo y sí de su futuro y del mercado que se avecina para un Valencia obligado a vender este verano.

¿Ilusionado?

"La ilusión es la misma porque soy un amante de mi profesión y del fútbol. Soy valenciano y quiero lo mejor para el Valencia, por eso demando. No porque sea una persona que me queje. Para nada. A partir de ahí, el club ya sabe cuáles son mis demandas. Entienden que como entrenador es mi obligación y veremos a ver si tiene la oportunidad de incorporar y mejorar. Puede haber opiniones de todo tipo, que el equipo ha estado por debajo de su nivel... Pero os puedo garantizar que el equipo lo ha dado todo, aunque lo podría haber hecho mejor. Todo es mejorable. Yo como técnico intento mejorar cada día, pero la liga española no perdona. Lo estamos viendo. Todos cada año quieren ser mejores. Milagros, a Lourdes".

Reunión con Anil y Corona

"No, sinceramente. Esta semana no hemos tenido contacto por todo lo que ha ocurrido. Imagino que a partir de la próxima semana hablaremos y nos reuniremos para ver lo que va a ser la próxima temporada. Es lo único que me preocupa: el futuro. No hay que olvidar que el equipo ha estado tres temporadas en esa frontera donde no ha estado mirando hacia abajo pero tampoco a posibilidades de Europa. Es mi preocupación. Entiendo que el club tenga que vender, pero el Valencia tiene que mejorar y reforzarse para mirar a los puestos de arriba. Es mi preocupación, lo he dicho en numerosas ocasiones y es en lo que nos centraremos en las reuniones que haya hasta ahora".

"Sí que es verdad que estamos en el tramo final y los acontecimientos nos han privado de que hayamos podido tener esa reunión, que es normal que se tenga para planificar y confeccionar la plantilla de cara a la temporada próxima. No hay que darle mayor importancia. A veces hay otros asuntos. Acaba la liga, pero continuamos para intentar que el Valencia sea mejor".

¿Se puede luchar por Europa?

"Hacer un equipo para competir por Europa se puede hacer. Otra cosa es que el club pueda y tenga la intención de poder hacerlo. Hay equipos que tienen menos historia que el Valencia y están compitiendo en Europa. Por supuesto que se puede hacer".

¿Voluntad del club?

"Yo creo que el club tiene voluntad de hacerlo. Otra cosa es que pueda hacerlo. yo tengo que ser positivo y desde mi posición como técnico, traslado las necesidades. Vuelvo a repetir: no se le escapa absolutamente a nadie. No de las personas que estamos aquí, sino a la gente de fútbol de todo el planeta. El Valencia es un club que está en una de las mejores ligas del mundo y que tiene que pelear por objetivos más ambiciosos".

Gayá y Soler

"La verdad es que son dos jugadores importantísimos, dos muy buenos jugadores, patrimonio del Valencia. Yo decido hasta dónde puedo. Puedo dar mi opinión, pero las necesidades del club y los objetivos de los futbolistas no los puedo controlar. Perderlos sería debilitarnos. Si se marchan y llegan jugadores que alcancen el nivel de ellos, yo lo entendería. Si no es así, estaríamos debilitando al equipo"

Audios de Anil

"Bueno, no voy a opinar al respecto porque como veis soy el técnico del equipo, voy vestido de ropa de entrenamiento y hablo única y exclusivamente de lo deportivo y el día a día. No se nos escapa todo lo que ha salido, pero no voy a opinar al respecto porque no es mi cometido ni mi labor".

Futuro de Bordalás

"Ahora mismo, soy entrenador del Valencia. Mi pensamiento no es otro que continuar y mi obligación como técnico es analizar. Hemos tenido una temporada bastante buena. Hemos sido capaces de estar en la final de Copa, pero en Liga no hemos sido capaces de superar esa frontera. No hemos pasado apuros, pero esa no es la obligación del Valencia. No soy el que toma las decisiones, pero esa es la realidad que todos hemos podido comprobar. Mi misión es entrenar y demandar lo que considero que el Valencia necesita para poder pelear por los puestos de privilegios". "No entramos en detalles. No estamos pensando esa posibilidad por mi parte. Queremos trabajar con el máximo interés por el Valencia. Todo el mundo sabe la ilusión con la que llegué y todo el mundo sabe la ilusión que tengo porque el equipo vuelva a poder pelear por estar entre los mejores".