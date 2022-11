Javier Solis: "Buscamos lo que encaje a nivel deportivo y económico"

Javier Solís, Director Corporativo del Valencia CF ha hecho un repaso a los temas de actualidad del Valencia. Sobre la búsqueda de refuerzos para este mercado invernal afirmaba que "Miguel Ángel está encima. Su responsabilidad es encontrar algo que encaje a nivel deportivo, no vamos a firmar por firmar, y a nivel económico. No te puedo decir que haya avances pero me consta que está trabajando y viendo cosas".

Sobre el convenio para el Nuevo Mestalla

Respeto al Nuevo Mestalla se le notó un tono más conciliador con el Ayuntamiento. "Se están dando pasos. Hoy estaba Javier Mateo y hemos aprovechado para hablar. Es cierto que el convenio no está encima de la mesa todavía, no lo hemos recibido todavía pero si hay inputs muy buenos a la hora de trabajar entre los técnicos trabajando en la misma dirección".

Apoyo a Gayá

También se refirió al regreso de José Luís Gayá a Valencia tras marcharse de la concentración de la selección española por una lesión leve. "Está fastidiado y es compresible. Romperse un sueño que tiene desde pequeño por una lesión leve es un trastorno importante. Tiene que tener claro y me consta que no tiene dudas es que todo el club está detrás de él y le apoyamos a tope. Es un chico joven y tendrá oportunidades de futuros campeonatos. Es una persona fuerte que seguro se recupera lo antes posible", afirmaba el Director Corporativo del Valencia CF.

La Supercopa de España

Volvió a insistir Javier Solís en la disconformidad del Valencia con el reparto económico de la Supercopa. "Hoy ha sido una reunión de trabajo pero las condiciones son las mismas y la postura del club es la misma. A día de hoy no hemos recibido el importe de la de 2019 y como club no nos queda otra que defender lo que entendemos que es injusto. Veremos como acaba todo el proceso", afirmaba Solís.