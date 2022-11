Luís Enrique: "Imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y Jordi Alba se tuerce un tobillo"

Luís Enrique ha comparecido en rueda de prensa en la previa del encuentro que enfrentará a España con Costa Rica en el debut del Mundial. Y le han vuelto a preguntar por la marcha de José Luís Gayá.

Afirma el seleccionador que "tú imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece Jose Gayá que es mantenerlo en la convocatoria y hoy Jordi Alba se dobla el tobillo o le dan un golpe en el gemelo y empezamos los dos primeros partidos sin laterales izquierdos. ¿Qué diríais del seleccionador? Yo tengo que anteponer lo que quiero y me dicta el corazón que es mantener a Gayá que se merece estar en el Mundial y lo que me dicta la cabeza que es hacer lo mejor para el grupo. Lo mejor es sin duda ante esa lesión convocar a otro jugador y tener dos laterales izquierdos en condiciones antes de comenzar el Mundial".

Y añadía que "lo de Gayá responde a lo que siempre nos pasa a todos los países. La cuestión es siempre juzgar todas las decisiones. Si tuviera que tomar la decisión con el corazón y por lo que siento por José Gayá y su profesionalidad seguiría aquí. Pero yo no tengo que tomar las decisiones con el corazón sino con la cabeza. Tanto los doctores como las personas externas que yo consulté hablan de una lesión de 10 ó 15 días, es decir 2 de los 3 partidos no los podría jugar al 100%. Y lamentablemente tengo que tomar la mejor decisión para el equipo y para la responsabilidad que tengo como seleccionador".

Luís Enrique iba más allá y reconocía el porqué no ha podido esperar a que Gayá se recuperara y si lo ha hecho en otras ocasiones con otros futbolistas. "Es la única posición aunque no lo creáis en la que no podemos esperar a nadie. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Ha tenido muy mala suerte porque es la única posición que no puedo esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central estaría convocado aquí y aguantaría y le esperaría hasta el último partido. Pero ha coincidido que es la única posición en la que tengo dos jugadores específicos y no tengo a nadie que se pueda adaptar para esperarlo. Lo siento mucho porque me cae de maravilla y le tengo mucho aprecio pero tengo que anteponer mis sentimientos a lo que con cabeza tiene que hacer el seleccionador".