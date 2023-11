Javi Guerra recuerda quien fue la primera persona que vio con su nombre en la camiseta del Valencia

Una bonita historia. Como todo lo que rodea a la aparición de Javi Guerra en el Valencia. Aunque ya llevaba varios partidos jugados con los valencianistas, al centrocampista no se le olvida la primera vez que vio a un aficionado portando su camiseta. Fue en el encuentro ante el Espanyol de la pasada temporada en Mestalla a la llegada del autobús.

El propio jugador cuenta la historia en los medios oficiales del club. Javi Guerra ha recibido la carta de un niño, en inglés, llamado Lucas Bedford quien le manda como regalo su propia camiseta de su equipo, el Kibworth Town Under 8 Hawks de Leicester y le agradece que le firmara la del Valencia en aquella ocasión.

Esta es la carta de Lucas:

"Hola, Javi. Soy tu amigo Lucas. Nos conocimos después del partido contra el RCD Espanyol de la temporada pasada en Mestalla. Fuiste muy amable y me firmaste la camiseta con el dorsal con tu nombre. La hemos enmarcado y colgado en casa. Me encanta ir de vacaciones a Valencia. He estado entrenando mucho a fútbol y ojalá algún día sea lo suficientemente bueno para jugar con el Valencia CF contigo al lado. En mi equipo fui votado como mejor jugador de la temporada y me siento muy orgulloso de ello. Te he enviado mi camiseta con mi número 30 firmada, espero que te guste. Espero volver a Mestalla pronto para vernos de nuevo y enseñarte mis habilidades con el balón. Mucha suerte esta temporada. Mucho cariño de parte de tu fan número 1".

Recuerda Javi Guerra que "fue la primera persona que vi llevar mi camiseta. Te acuerdas de esos momentos y de Lucas. Es bonito ver que niños pequeños se fijen en ti y representes formas de jugar que les gustan. Me hace feliz ver que mi forma de jugar o mi forma de ser agrada a la gente, en este caso a Lucas. Estoy muy agradecido por el regalo y espero que venga más veces a Mestalla. Estaré encantado de mandarle mi camiseta".