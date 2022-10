Javi Calleja: "Tenemos ganas de que empiece el partido"

Ha comparecido Javi Calleja en la previa del partido ante el Ibiza, será a las 21:00 y lo hará con cuatro bajas por lesión, Saracchi, Musonda, Campaña y Mustafi a pesar de que estos dos ya hayan empezado los entrenamientos con el resto de sus compañeros.

Fallecimiento de Llaneza

“Antes que nada quiero dar el pésame a la familia de Llaneza, por todo lo que he vivido junto a ellos. Es una perdidaa muy importante y ayer fue un día muy triste para todos".

Como ha encontrado a la plantilla

“Les veo muy bien, después de dos victorias consecutivas la cabeza se limpia un poco. Se han conseguido 6 puntos, Felipe ha hecho un grandísimo trabajo. En cada sesión de entrenamiento lo han demostrado. Que el día de partido se vea todo lo que hemos trabajado”.

Adaptación

“Una de las cosas que analice más en profundidad era la plantilla que había. En ese caso va a ser fácil, se van a adaptar a lo que yo quiero. No va a haber que cambiar demasiado, hablamos el mismo idioma futbolístico. Asimilan muy rápido las ideas de juego que tenemos. Muchas veces de forma natural ya les sale”.

El rival

“Siempre que hable de los rivales me veréis decir que no va a haber un partido que sea fácil, sea quien sea. Quiero ver a un Levante con una identidad clara, que imponga la idea que tenemos de juego y que dependa poco del rival. Conozco a jugadores que he tenido la posibilidad de entrenar que están pasando por un momento de dudas, y tenemos que darles lo mínimo para que se lo crean. Tenemos que afianzarnos en el campo con nuestro juego y empiecen a creer”.

Posibles cambios en el once

“Seguro que habrá cambios, pero está claro que uno ve lo que ha hecho en jornadas anteriores el Levante y ve la idea que tienes de juego y en función de eso ve un once. No va a ser un once concreto, pata mí hay dos titulares por puesto. Variara un poco en función de lo que busquemos. Depende del planteamiento que se haga pondré a unos u otros porque confió en todos”.

La figura de Llaneza

“No se entendería el Villarreal de hoy sin Llaneza. Yo he tenido la suerte de haber vivido muchos momentos con él es un momento de mi vida que jamás voy a olvidar porque ha estado cuando más se le necesita. Lo daba todo, apasionado. Conocía desde el primero al último del Villarreal, lo ha cuidado mucho. Cuando se le conocía a fondo es una persona que te marca. El Villarreal ha crecido gracias a tu presidente y a José Manuel Llaneza”.