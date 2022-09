Jaime Pradilla: "Ojalá este año podamos conseguir un título y que la afición esté contenta"

Jaime Pradilla y Xabi López Arostegui han sido la representación de Valencia Basket en la selección española en el Eurobasket. Y los dos son campeones de Europa con el combinado de Sergio Scariolo. Jaime Pradilla nos atiende en el programa Onda Deportiva Valencia recién aterrizado en Valencia.

Reconoce el ala-pivot de Valencia Basket que "si que es verdad que estamos aún en una nube. Pero ya estamos en Valencia poniéndonos al día. Ayer ya estuvimos con el equipo y hoy ya vamos a empezar a entrenar y a ver como va yendo y esa nube empezar a bajarla y ponerte en el día a día a trabajar".

Pocos eran los que creían al principio en la selección de Scariolo. Y mucho menos para conseguir el oro. "Al principio la gente no estaba convencida. Ni nosotros. Al ir pasando fases pensábamos que se puede, que tenermos la oportunidad, que estamos ahí. Nos lo íbamos creyendo cada vez más. Los comentarios de la gente que no confiaba en nosotros nos ayudaron para juntarnos más y ser más equipo y que las cosas fueran mejor". Y una parte del éxito ha sido crear una verdadera "familia" en el vestuario. Sobre esto, Pradilla afirma que "la familia. Es lo que te decía antes. Con todos los golpes que nos daban al principio nos vinieron bien para hacernos más grupos. Ir en verano y juntarnos todos también ayuda. Cuando estamos allí es la h... y nos lo pasamos muy bien".

Uno de los momentos clave fue la bronca al descanso de Rudy Fernández para conseguir una remontada histórica ante Finlandia. El jugador del Real Madrid compartía habitación con Pradilla. "Rudy era mi compañero de habitación. Sí, la bronca fue gorda, intensita. Es lo que tiene que hacer porque es un líder y capitán increíble y las cosas han ido bien gracias a él", asegura el jugador de Valencia Basket.

No olvida tampoco Pradilla a todos esos jugadores que en algún momento participaron en la selección con las famosas "ventanas". Sobre ellos afirma que "han sido una ayuda para todos y en especial para la selección. Super agradecidos a los jugadores que han ido a las ventanas y este título también es parte de ellos ellos".

Ya con el título de campeón del Eurobasket, Pradilla se acuerda de sus amigos del colegio, esos que le ven todos los partidos y no paran de animarle. "No he podido ver a mis compañeros del colegio. Si me escuchan darles las gracias por todo y decirles que les quiero mucho y que a ver si nos vemos pronto por Valencia. Instagram, tuiter, facebook, whatsapp ha ido a mil después del título. He intentado contestar lo máximo posible. Hay alguno que tal vez no haya podido contestar pero desde aquí darle las gracias a todos".

También se acordaba del técnico que le dio realmente la oportunidad. Después de jugar poco con Ponsarnau, para Joan Penyarroya se convirtió en un fijo". "Joan confió mucho en mí y le estoy muy agradecido. Tengo que seguir trabajando, es una nueva temporada nueva con un entrenador nuevo y si Álex quiere seguiré intentando ir hacia arriba".

Y el porqué lleva el 4, el dorsal que todos reconocemos como el de Pau Gasol en la selección. "El 4 lo llevo por mis hermanos porque ellos lo han llevado desde pequeños. A ellos les hace ilusión que lo lleve. Supongo que ellos lo llevarían por Pau Gasol que es más de su generación. Yo a Pau le tengo mucho respeto y ya le dije que si hacía falta me lo quitaba. El primer torneo que he jugado con el 4 ha ido bien", afirma Pradilla.

Concluye mandando un mensaje a la afición de Valencia Basket: "Ojalá este año podamos conseguir un título y que la afición esté contenta".