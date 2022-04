Hugo Guillamón: "Vamos a intentar traer la Copa, nos la merecemos"

Hugo Guillamón está viviendo un sueño. En 2019 cuando el Valencia disputaba su última final de Copa del Rey se encontraba en el Villamarín apoyando a los de Marcelino desde la grada. Este sábado será protagonista desde dentro y reconoce que "la de 2019 la viví en el campo y fue super especial, bonito y emocionante. Imagínate vivirla desde dentro y jugándola. Es algo muy bonito y tengo muchas ganas".

Por aquel entonces Hugo acababa contrato y a punto estuvo de marcharse. Sin embargo tres años después ya ha debutado con la selección española absoluta. "Este año he pensando muchas veces que están llegando cosas muy bonitas. Trabajamos para eso, en el club para que el Valencia pueda disputar finales, títulos y esté entre los mejores y con la selección si estás trabajando bien con tu club seguro que llega ese premio", afirma a la vez que destaca que "tenemos que ir a Sevilla a que la gente esté orgullosa de nosotros. Vamos a intentar traer la Copa porque nos la merecemos, la gente se merece una alegría de este tipo porque la afición siempre nos ha estado apoyando".

Insiste en que "nos hemos ganado estar ahí y tenemos que ir a disfrutar pero a ganarla y pelear con todo. Siempre te imaginas jugar finales. En el 2019 ya soñaba con poder levantar una Copa con el Valencia y ahora me llega la oportunidad".

La Cartuja, estadio talismán

En 1999 el Valencia ganaba su sexta Copa del Rey. Tuvieron que pasar casi 20 años para lograrlo. El escenario, el estadio de La Cartuja, quedaría en la memoria de todos los valencianistas que este sábado podrán recordar los goles de Mendieta y el Piojo. Hugo ni siquiera había nacido por aquel entonces ""Yo no he vivido la de 1999. La he visto por la tele en programas y reportajes. Sé que es un campo que se le da bien al Valencia y ojalá que sea así".

El Real Betis un rival complicado

Enfrente estará el Real Betis que lleva haciendo una buena temporada. Para Guillamón "el Betis tiene un muy buen equipo, es un rival muy complicado. Al final nosotros estamos preparados y seguro que vamos a dar la cara". Y reconoce que son muchos valencianistas los que le han pedido entrada para el sábado "me han pedido muchas entradas. Es normal entre amigos, familia, conocidos... he contestado a todos pero tengo las que tengo. Se nota que la gente está con muchas ganas de vivir otra final. Espero que vayan ahí y nos ayuden mucho".