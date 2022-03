Hoy con Léleman venía pensando en… Hugo Guillamón y su debut con la selección nacional absoluta.

Llevo años oyendo de las virtudes de Hugo. Mi amigo Raúl, entrenador suyo en el Valencia desde bien pequeño, lleva años taladrándome la cabeza con dos nombres: Ferran Torres, a quien también entrenó, y Hugo Guillamon. Del segundo me hablaba maravillas sobre el césped y fuera de él. ¿Sabéis que hizo el domingo por la mañana en el mismo día que iba a jugar esa noche ante el Real Madrid y antes de salir concentrado con el equipo? … Encerrarse en su cuarto durante un par de horas para estudiar para un examen. Algo que podría ser normal pero que no lo es cuando hablamos de futbolistas profesionales.

Quizá por eso me alegro tanto de que le vayan bien las cosas. Y eso que no le conozco personalmente y es de los pocos jugadores de la plantilla con los que nunca he cruzado ni tres palabras. Pero entre lo que me cuentan y lo que palpo tengo la sensación de que es de esos a los que el éxito no se les va a subir a la cabeza. Al margen de la calidad que está demostrando gracias a que Bordalás lo reinventó en el mediocentro.

Porque antes de su debut del martes, Hugo Guillamon también ha tenido que pasar por dificultades. Hace un par de años acababa contrato y la intención del Valencia era no renovarle. No sé donde estaría hoy si hubiese sido así pero lo que si sé es que ha sabido aprovechar su oportunidad gracias a su trabajo, constancia y humildad. Y ya está recogiendo los frutos en forma de titularidad en el primer equipo y debut con la absoluta.

Ayer le veía en una entrevista en los medios oficiales del club. Su rostro lo reflejaba todo. No podía quitarse la sonrisa cada vez que contestaba a una pregunta. Y si la cara es el espejo del alma… Hugo es feliz porque sabe que nadie le ha regalado nada y todo lo que tiene… se lo ha ganado él. Así que Hugo, felicidades por lo del martes.