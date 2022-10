Hugo Guillamón: "Todo el mundo sueña con estar en un Mundial"

El Valencia estrenó nuevo canal oficial de Twitch y eligió al recién renovado Hugo Guillamón para su estreno. El futbolista del Valencia habló de muchos temas, uno de ellos su posible presencia en el próximo Mundial de Qatar. "Lo vivo con calma, pero por supuesto todo el mundo suela con estar ahí. La última convocatoria ya has entrado y piensas en eso, pero es el míster el que decide. Yo tengo que estar a buen nivel para que me pueda seleccionar. Esperaremos en noviembre y ya se verá", a la vez que reconocía que "ojalá se dé, yo encantado como central, mediocentro o donde sea".

Valencia es su casa

Ya lo manifestó cuando se hizo oficial su renovación hasta el año 2026 pero insistía en que le encantaría ser un "one club man". "Siempre lo he dicho: el Valencia es mi casa. Ojalá. Soy muy feliz aquí y siempre lo he demostrado. Será buena señal que esté toda mi carrera aquí. Estoy muy contento de renovar, de quedarme aquí mucho años más y seguro que juntos conseguiremos los objetivos".

La figura de Edinson Cavani

También se refirió a su compañero Cavani. Para Hugo "todos lo conocíamos como jugador y desde que ha entrado en el vestuario se nota que es buena gente y que nos va a ayudar. Va a ser muy importante para el equipo", aseguraba Hugo Guillamón.

Sobre Gennaro Gattuso

De su nuevo técnico y las collejas de Gattuso afirmaba que "a mí no me ha cogido mucho. Alguna sí que me llevado, pero no soy el que más. Desde que llegó, me explicó lo que veía en mí y lo que creía que le podía dar al equipo. Estoy aprendiendo mucho con él. Todos sabemos lo que ha sido como jugador y entrenador. Estamos contentos por su llegada y estamos aprendiendo. Me ayuda mucho. Me dice lo que puedo mejorar, lo que puedo hacer... Está cerca mío y se lo agradezco".