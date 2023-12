Hugo Guillamón en Radioestadio: "Es muy bonito marcar en Mestalla"

Hugo Guillamón ha vuelto a sonreír en el campo. Cuando peor lo estaba pasando el Valencia, tras marcar el 0-1 el FC Barcelona, apareció Hugo Guillamón para rescatar a los valencianistas. Un disparo del centrocampista se alojaba en la escuadra de los barcelonistas. Y el autor de ese golazo, Hugo Guillamón, fue protagonista en Radioestadio con Gonzalo Palafox.

"Es muy bonito marcar aquí en Mestalla con toda nuestra gente. Es una sensación increíble. Me he alegrado mucho por mi, por el equipo, porque era importante volver a sumar y estoy feliz por ello. Al marcar el gol he pensado en mi familia que la tenía aquí. Me he acordado de ellos porque son un pilar importante en mi vida", afirmaba Hugo.

Reconocía el valencianista que "con el 0-1 las cosas se ponen muy difíciles y más con un equipo como el Barça que maneja muy bien el balón, los tiempos pero creo que el equipo ha estado fuerte de mente porque no era fácil. Con el 0-1 estábamos vivos y al final hemos podido conseguir un punto muy importante".

Hugo Guillamón se fue al Mundial de Qatar con España y a su regreso su rendimiento no volvió a ser el mismo. "Ha sido pasar de lo más alto a un proceso difícil pero creo que he intentado ser fuerte y mantenerme al margen de venirme abajo. He intentado en el día a día trabajar fuerte para seguir mejorando y ayudar al equipo. Tal vez no he estado al nivel que se esperaba pero siempre he dado la cara, me tocara jugar de titular o de suplente. Esa es la idea que debemos tener todos, ayudar a equipo cuando lo necesite", aseguraba.

Para salir de ese bache confesaba que "mucha gente te intenta ayudar en esos momentos. Los entrenadores, los compañeros. El vestuario que tenemos es una pequeña segunda familia. Y luego está la familia y los amigos y tengo la suerte de que están ahí siempre. Son un apoyo fundamental".

En cualquier caso pese a que el seleccionador nacional de aquel entonces, Luís Enrique, llegó a manifestar que si hubiera tenido que hacer nuevamente la convocatoria para ese Mundial se habría llevado a todos menos a uno, el valencianista no se sintió señalado. "Leí las declaraciones de Luís Enrique y en ningún momento pensé que lo dijera por mi. El míster se portó genial conmigo siempre y me dio mucha confianza y le estoy muy agradecido por haber podido vivir esas experiencias que me tocó vivir y es una parte muy bonita de mi carrera", destacaba Hugo Guillamón.