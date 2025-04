Hoy venía pensando en… el Roig Arena.

Ayer tuvimos la oportunidad de hacer una visita privada a las obras y os aseguro que lo que vi fue impresionante. Creo que aún no somos conscientes de lo que ese espectacular Arena va a significar para la ciudad de Valencia. Para los que piensen que es un pabellón más es que ni lo han visto ni tienen ni idea de lo que es.

Es cierto que es la nueva casa de Valencia Basket pero no es solo un pabellón para jugar al baloncesto. Con una capacidad para 15.600 espectadores en modo basket y 20.000 en modo concierto y con una inversión que supera los 300 millones de euros no me cabe duda que en poco tiempo se va a convertir en todo un símbolo de la ciudad de Valencia, de España y me atrevería a decir que de Europa. Y es que no hay nada que se le asemeje ni en nuestro propio país ni tampoco en Europa.

La primera sensación que uno tiene al entrar es la de majestuosidad. Impone ver sus gradas, los palcos, la zona de restauración, la impresionante pantalla exterior de 300 metros cuadrados de LED que adornará la fachada noroeste del arena, el videomarcador central de más de 250 metros cuadrados o la de 100 metros al fondo del escenario… Solo con imaginar lo que puede suponer todo eso nos hace comprender la grandeza de esta nueva instalación con la que contará Valencia.

Y por ello Valencia Basket está organizando visitas privadas a las obras para que sus abonados puedan ser conscientes de que lo que se viene no es otra Fonteta, no es otro pabellón más. La experiencia del usuario cuando eche a andar va a ser brutal, os lo aseguro. Y es que Valencia Basket ha tenido la gran suerte de tener a un Juan Roig enamorado de ese deporte y Valencia de tener a alguien como él aportándole un Arena como este. Os digo una cosa… tengo muchísimas ganas de que llegue el próximo mes de septiembre…