Hoy venía pensando en… el paso de la ilusión al miedo.

En apenas unos días arrancará la temporada 2024-2025. El invitado a Mestalla para dar el pistoletazo de salida no podrá ser mejor para que todos sintamos esa ilusión de volver a la que consideramos nuestra segunda casa: el FC Barcelona. Tal vez por eso se va a producir el primer lleno de la temporada, algo que la pasada campaña ya vino siendo la tónica habitual. Pese a Lim, a Meriton y a un equipo cada año más debilitado… la afición nunca falla. El sentimiento por encima de todo y de todos.

Habrá a quien le parezca mal que el sábado se llene Mestalla. A mi no. Son esos que piensan que vaciando Mestalla todos los partidos, Lim se marchará. Como si a Lim le importara que el sábado Mestalla esté vacío o lleno. A este, tengámoslo claro de una vez, no le importa nada de nada lo que pase con el Valencia. A él no, pero a Baraja y sus chicos si. Ellos tienen poca culpa de lo que pasa y ellos necesitan sentir el cariño de su afición cada vez que pisen ese estadio. Si por decir esto me tachan de lo que sea, que lo hagan, me da igual. Al Valencia, mande quien mande, no se le puede ni debe dejar solo.

Aún así entiendo ese sentimiento pesimista que planea por los aficionados. Es normal que pensemos antes de empezar una nueva temporada que va a ser peor que la anterior. Cuando debería ser justo lo contrario. Hemos pasado en unos años de disfrutar con nuestro equipo a sufrir. Y me da que nos hemos acostumbrado a ello. Quizá por eso nos invade el pensamiento de que los milagros no suceden siempre. En qué momento hemos pasado de empezar una liga pensando en Champions o incluso en ganarla a mirar si hay o no tres equipos peores que el tuyo… en el mismo momento en que Lim dejó caer al abismo al Valencia. Y de eso ya hace muchos años.

De la ilusión hemos pasado al miedo. Así vive el valencianismo el inicio de una nueva liga. Y si encima el rival, aunque perdiera ante el Mónaco 0-3, es el Barça… ese miedo se acrecienta porque sabemos que esos equipos juegan en otra liga… una liga que antes de la llegada de Lim… era también nuestra liga, hoy no…